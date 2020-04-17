Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 апреля 2020 года составило 70 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на сегодняшний день на 11.20 количество заболевших короновирусной инфекцией в Белгородской области составило 70 человек. Напомним, что еще вчера эта цифра составляла 59 человек. Выздоровело после заболевания — 9 человек, умерло— 2.

В целом по России количество заболеваний за сутки составляет 4 070 случаев. Всего на сегодняшний день в России число заболевших — 32 008. Только за последний сутки в РФ от COVID-19 умер 41 человек. Наибольшее количество заболеваний в Москве — 18 105 случаев.

Белгородская область среди регионов Центрального Черноземья по прежнему «в хвосте». «Лидер» — Курская область, где количество заболевших составляет 145 человек. В Тамбовской области уже 133 заболевших, в Липецкой и Воронежской областях — по 108 человек, в Орловской области — 85.