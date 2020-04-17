Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 апреля 2020: Кому и как будут начисляться выплаты

В Белгородском регионе за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19 и выписаны 6 заболевших, сообщили на ежедневно проходящем брифинге. Еще говорили, что уже более 7500 белгородцев обратились за выплатами детям в возрасте до 3-х лет, а соцзащита рассказала, какие выплаты будут продлены автоматически без заявлений граждан.

В полку выздоровевших прибыло

Как рассказали во время брифинга, в регионе за минувшие сутки не выявлено ни одного нового заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии количество заболевших составило 59 человек. Порадовал тот факт, что на 6 человек стало больше выздоровевших — всего 9. На самоизоляции находятся 574 человека, 121 человек изолирован по контакту с заболевшими, сняты с самоизоляции 4 797. Наибольшее количество заболеваний приходится на Вейделевский район — всего 15, в том числе 1 человек выздоровевший и 1 умерший. Следом идет Белгород — 12 заболеваний, Валуйки — 7, Старооскольский городской округ — 5, Белгородский и Корочанский районы — по 4. В Красненском районе и Щебекинском городском округе — по 3, Красногвардейском, Волоконовском районах — по 2, Прохоровском районе и Алексеевском городском округе — по 1.

Семьи с детьми до 3 лет получат по 5000 рублей на каждого ребенка

Новые выплаты на детей в возрасте до 3 лет в условиях коронавирусной инфекции утверждены указом Президента РФ 7 апреля. Согласно ему, семьи, которые имеют право на материнский капитал, с апреля по июнь 2020 года получат выплаты по 5 000 рублей на каждого ребенка. С 8 апреля в Белгородской области подано больше 7 500 заявлений на новую выплату, рассказала на брифинге заместитель руководителя регионального отделения ПФР Татьяна Стригунова.

Она также уточнила, что правом на выплату могут воспользоваться как те, кто еще не расходовал материнский капитал, так и те, чьи средства уже были использованы. Даже если у семьи есть право на другие меры социальной поддержки, данные выплаты не будут учитываться при определении среднего дохода членов семьи.

Отметим, что подать заявление на выплату можно до 1 октября тремя способами: обратившись в Госуслуги; через МФЦ (со следующей недели); лично в Пенсионном фонде (в крайнем случае). При этом Пенсионный фонд настоятельно рекомендует гражданам использовать онлайн-способы подачи заявлений.

Также в Пенсионном фонде особо отметили, что выплаты будут производиться за три месяца: апрель, май и июнь. Они не распространяются на детей, рожденных после 1 июля.

Если же ребенку исполнится 3 года за один из этих трех месяцев, то выплата будет начислена за то время, когда его возраст соответствовал утвержденному в указе. Например, если день рождения ребенка 10 мая, то выплату родители получат за апрель и май.

Какие выплаты будут продлены автоматически без заявлений граждан

Соцзащита области разъяснила, что согласно постановлениям федерального и регионального правительств, в области предусмотрено предоставление мер социальной поддержки беззаявительного характера и без предоставления документов с 1 апреля по 1 октября. Среди них: ежемесячная выплата на первого ребенка, достигшего возраста 1, 1,5 или 2 года; ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (требуется только заявление, форма которого размещена на сайте соцзащиты, его необходимо заполнить и отправить на электронную почту).

Субсидия на оплату ЖКХ будет продлеваться автоматически в этот период тем, кому была предоставлена раннее. Ежемесячное детское пособие также продлят автоматически до 1 октября. Тем, кто получает компенсации на членов семей погибших, умерших военнослужащих и сотрудников федеральных органов не нужно будет обращаться с квитанциями раз в полгода для компенсации расходов. Выплата будет начисляться ежемесячно — размер определят среднестатистически по отношению к прошлому году.

Также будет продлеваться автоматически компенсация на оплату ЖКХ гражданам, которым установлена группа инвалидности со сроком. Она будет начисляться на основании данных из бюро медико-социальной экспертизы.

Но. Все эти меры не относятся к новым заявителям на выплаты. Им будет необходимо предоставить пакет документов, но в электронном виде: через Госуслуги, отправить сканы на почту органов соцзащиты или главам местных самоуправлений.