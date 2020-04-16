Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Белгороде: какого числа пройдет и почему переносят

Каждый год все больше и больше белгородцев принимают участие в шествии «Бессмертного полка». Но сегодняшние реалии таковы, что эта акция, как и Парад Победы, оказалась под угрозой проведения в День Победы. Но сам праздник 9 Мая — невозможно отменить. Об этом говорил президент Владимир Путин, обращаясь ко всем, кто в этот день выходит на акцию:

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно. И подчеркнул:

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Как рассказал «КП» депутат городского Совета Белгорода, председатель Белгородского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» Юрий Шашнин, дети, внуки и правнуки победителей 1945 года обязательно пройдут шествием в «Бессмертном полку» по главным улицам областного центра:

- Думаю, все слышали фразу: «Человек жив, пока жива память о нем». А акция «Бессмертный полк», я считаю, проводится как раз в память и о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны и отстраивал нашу большую когда-то страну из руин. И мы, дети, внуки и правнуки, когда проходим торжественным маршем, когда несем фотопортреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, приобщаемся к героической истории, ощущаем величие подвига советского солдата.

Акция, которая ширится из года в год по всему миру, обязательно пройдет. В это верит каждый белгородец. А 9 Мая, пусть и в более узком кругу, каждый, сидя за празднично накрытым столом, обязательно поднимет чарку за героев Великой Отечественной, за своих родных.