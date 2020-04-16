Перенос Парада Победы 2020 в Белгороде: какого числа пройдет и почему переносят

Пройдет ли юбилейный Парад Победы 9 мая? Этот вопрос сегодня волнует, без преувеличения, каждого белгородца. Президент Владимир Путин на Совете безопасности отметил, что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет, еще чрезвычайно велики. Он, в частности, сказал:

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

«КП» попросила прокомментировать эту непростую ситуацию председателя Белгородской региональной общественной организации «Дети войны» Владимира Мартьянова. Он подчеркнул, что, несмотря на священную для поколения детей войны дату, считает, что правильным было бы перенести Парад Победы на 24 июня:

- Это дата первого, победного Парада, который состоялся на Красной Площади в 1945 году. Принимал Парад Победы маршал Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, которое было установлено над Рейхстагом. Самым ярким и запоминающимся был момент повержения вражеских знамен и штандартов. Нам, мальчишкам послевоенного поколения, не нужно было заучивать имена героев Великой Отечественной войны. Мы знали их поименно, мы хотели быть похожими на них, на наших отцов-фронтовиков. И давайте не забывать, что в те, уже далекие, но такие дорогие для нашего поколения годы, Парад Победы на Красной площади проводился только в юбилейные годы — в 1965, 1985 и 1990 году. И только с 1995 года парад стал проходить ежегодно. К нему относились, как к особой, святой дате, для каждого советского человека.

Поверженные вражеские знамена и штандарты. Фото из открытых источников.

Есть также мнения, что если короновирус не позволит провести Парад Победы и 24 июня, дату его перенесут на сентябрь. Тем более, что недавно Государственная Дума своим решением утвердила новую дату окончания Второй мировой войны. Закон называет новым Днем воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». При этом действующая в настоящее время дата — 2 сентября — исключается из законодательства.