2020-04-16T16:03:20+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит спецтехнику генеральному перевозчику подмосковного регоператора «РТ-Инвест»

Компания профинансировала поставку 37 мусоровозов для группы компаний «ЭкоЛайф» на общую сумму 177 миллионов рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

10 машин уже переданы клиенту. Техника будет работать в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Московской области.

ГК «ЭкоЛайф» приобретает грузовой транспорт в финансовый лизинг, срок использования первых 10 автомобилей составляет 35 месяцев, на вторую партию договор увеличен до 48 месяцев.

В компании отмечают, что усиление автопарка в условиях возросших нагрузок на регоператора в период самоизоляции граждан позволит обеспечить качественное и своевременное выполнение услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

У сегмента спецтехники очень хороший потенциал, уверены в ВТБ Лизинг. Несмотря на текущую ситуацию с распространением COVID-19 реализация национальных проектов продолжается. В январе-марте на эти цели было потрачено 16% от годового плана. Поскольку проекты предполагают строительство дорог, улучшение городской инфраструктуры, инвестиции в программу утилизации бытовых отходов, в компании расценивают их как перспективный рынок для использования спецтехники, требующий значительного роста парка оборудования. Это позволяет развиваться лизингу в России, но и требует от отрасли повышенной конкурентоспособности в сравнении с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов и качественного управления бизнес-процессами.

- ВТБ Лизинг на этом фоне активно расширяет линейку своих продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности клиентов. Мы рады начать взаимодействие с «ЭкоЛайф» в рамках стратегического партнерства ВТБ и структур РТ-Инвест и надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет расширено, — отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг, входящей в состав ПАО Банк ВТБ.

Справка КП

По итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ВТБ Лизинг занял первое место по размеру портфеля в сегменте спецтехники и объему нового бизнеса. Компании удалось увеличить его до 18,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 миллиарда рублей). На 1 января 2020 года портфель спецтехники ВТБ Лизинг составлял порядка 26,9 миллиарда (рост с начала 2019 года — на 88%).

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян
Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус
Новости 24
В Белгородском регионе за поджог травы привлечено 471 человека
Белгородские судебные приставы помогли вернуть долг жительнице соседней области
В Белгородской области росгвардеец в свой выходной задержал вора
Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции
Ученые Белгородского госуниверситета изучили влияние стресса на развитие инсульта
В Белгородской области работник предприятия ударил коллегу ручкой от гидранта
Проект белгородского Ботанического сада позволит сохранить и размножить особо ценные растения и культуры
ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
Белгородец трижды обворовывал плохо слышащую 94-летнюю соседку
90-летний юбилей отметила жительница Волоконовского района Белгородчины
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Валуйском городском округе издана книга «Фронтовые легенды валуйчанок»
В Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития
Пьяный житель Белгорода избил пожилую мать и угрожал ей убийством
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
В Казацком Яковлевского района Белгородчины строится спортивная площадка
Судимый житель Старооскольского округа убил собутыльника во время пьянки
Новый музей в Прохоровке Белгородской области откроется в срок
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле
17 апреля Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Белгородской области перевернулся самосвал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма