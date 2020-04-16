ВТБ Лизинг поставит спецтехнику генеральному перевозчику подмосковного регоператора «РТ-Инвест»

10 машин уже переданы клиенту. Техника будет работать в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Московской области.

ГК «ЭкоЛайф» приобретает грузовой транспорт в финансовый лизинг, срок использования первых 10 автомобилей составляет 35 месяцев, на вторую партию договор увеличен до 48 месяцев.

В компании отмечают, что усиление автопарка в условиях возросших нагрузок на регоператора в период самоизоляции граждан позволит обеспечить качественное и своевременное выполнение услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

У сегмента спецтехники очень хороший потенциал, уверены в ВТБ Лизинг. Несмотря на текущую ситуацию с распространением COVID-19 реализация национальных проектов продолжается. В январе-марте на эти цели было потрачено 16% от годового плана. Поскольку проекты предполагают строительство дорог, улучшение городской инфраструктуры, инвестиции в программу утилизации бытовых отходов, в компании расценивают их как перспективный рынок для использования спецтехники, требующий значительного роста парка оборудования. Это позволяет развиваться лизингу в России, но и требует от отрасли повышенной конкурентоспособности в сравнении с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов и качественного управления бизнес-процессами.

- ВТБ Лизинг на этом фоне активно расширяет линейку своих продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности клиентов. Мы рады начать взаимодействие с «ЭкоЛайф» в рамках стратегического партнерства ВТБ и структур РТ-Инвест и надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет расширено, — отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг, входящей в состав ПАО Банк ВТБ.

Справка КП

По итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ВТБ Лизинг занял первое место по размеру портфеля в сегменте спецтехники и объему нового бизнеса. Компании удалось увеличить его до 18,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 миллиарда рублей). На 1 января 2020 года портфель спецтехники ВТБ Лизинг составлял порядка 26,9 миллиарда (рост с начала 2019 года — на 88%).

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.