2020-04-16T15:39:35+03:00
Экономика

ВТБ Капитал стал лидером четырех международных рэнкингов

По итогам первого квартала 2020 года четыре мировых рэнкинга отметили его лидирующие позиции
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По данным Dealogic, ВТБ Капитал, входящий в группу ПАО Банк ВТБ, занял первое место среди организаторов размещений на локальном долговом рынке, а также стал лидером по объёму сделок среди всех инвестбанков, осуществляющих деятельность в России и СНГ. На локальном долговом рынке инвестбанк организовал 12 сделок, что позволило ВТБ Капитал занять 37% доли рынка. В общем по объёму сделок среди банков в России он занял 22% доли рынка, организовав 17 сделок на более чем $2 миллиарда Кроме того, Dealogic отметил лидерство ВТБ Капитал среди консультантов по осуществленным M&A-сделкам в России (32,8% доли рынка), СНГ (32,5% доли рынка) и Восточной Европе (21% доли рынка). Инвестбанк также разделил первенство на рынке акционерного капитала, приняв участие в крупной сделке на $1,25 миллиарда.

По данным Refinitiv ВТБ Капитал стал лидером среди организаторов размещений на долговом рынке России, где инвестбанк осуществил 15 сделок на $2,миллиардов, заняв 33,6% доли рынка. Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по M&A сделкам по количеству и объему осуществленных транзакций в Восточной Европе (8 сделок на $4 миллиарда) и России (4 сделки на $2,9 миллиарда).

По данным рэнкинга Bloomberg ВТБ Капитал является лидером в категории «Организатор размещений облигаций в России»: доля рынка составила 19,1%, инвестбанк реализовал 19 транзакции на общую сумму более 141 миллиард рублей.

Mergermarket также отметил лидерство ВТБ Капитал по объему совершенных M&A сделок в Центральной и Восточной Европе (3 сделки на $1,7 миллиарда).

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