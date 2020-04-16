2020-04-16T13:59:52+03:00
Происшествия

В Белгородской области таксист смог отбиться от нападавшего с ножом

Автомобилист удерживал злоумышленника до приезда сотрудников полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области водитель такси при нападении сумел защититься от ножа.В Белгородской области водитель такси при нападении сумел защититься от ножа.Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось 8 апреля на одной из улиц поселка Волоконовка. Утром в полицию поступило сообщение, что возле магазина мужчина с ножом напал на водителя такси.

- Прибывший на вызов наряд ППС задержал злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, из колонии задержанный вышел в 2010 году. Обосновавшись в одном из сел района, он вел замкнутый образ жизни. За день до нападения на таксиста злоумышленник решил наведаться в поселковый магазин. Там у него произошел конфликт с продавцами. Утихомиривать агрессивного посетителя пришлось сотрудникам патрульно-постовой службы. Однако при задержании мужчина всячески сопротивлялся и, по предварительным данным, даже обласкал стражей порядка нецензурной бранью. Пресечь правонарушение правоохранителям помог находившийся неподалеку водитель такси.

Злоумышленника доставили в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство. От нескольких ночей за решеткой его спасло заболевание, при наличии которого за административное правонарушение арест не назначают. Мужчина отделался штрафом.

По версии следствия, утром следующего дня он, будучи пьяным, вернулся к магазину, чтобы побеседовать с продавцами. В конфликт вновь вмешался тот же таксист. Злоумышленник решил припомнить ему вчерашнюю обиду. Он выхватил нож, который, как оказалось, принес с собой, и набросился на автомобилиста. Однако тот сумел защититься и удерживал нападавшего до приезда сотрудников ОМВД, которых вызвали очевидцы. Мужчина был задержан и вновь оказался в отделе полиции.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время злоумышленник арестован. Пока идет следствие, он будет находиться под стражей. Мужчине инкриминируют покушение на убийство человека, выполнявшего общественный долг. Обвиняемого может ждать длительное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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