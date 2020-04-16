2020-04-16T11:56:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области разыскивают 18 пассажиров, которые ехали в поезде Москва-Белгород

Всего в поезде было 84 пассажира
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области разыскивают 18 пассажиров, которые ехали в поезде Москва-Белгород.В Белгородской области разыскивают 18 пассажиров, которые ехали в поезде Москва-Белгород.Фото: "КП" Архив
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На брифинге по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что 18 пассажиров из 84, которые ехали в поезде Москва-Белгород, свободно вышли из поезда и остались вне поля зрения медиков. Теперь этих граждан предстоит найти по приобретенным билетам.

Напомним, что в области ужесточили проверки въезжающих из других регионов. Особое внимание уделяют тем, кто приезжает из столицы. Так, в области все, кто прибывает в аэропорт Белгорода из Москвы, обязаны отправиться на самоизоляции на 14 дней под наблюдение медиков. Всех прибывающих в аэропорт встречает полиция. Тем, у кого нет возможности самоизолироваться в домашних условиях, предлагают пройти карантин в обсерваторе.

Те же, кто прибывает из столицы и Московской области другими видами транспорта, теперь обязаны сообщать о своем прибытии в регион на горячую линию 8-800-222-04-31. В регионе не только будут контролировать соблюдение режима самоизоляции такими гражданами, но и организуют за ними ежедневное меднаблюдение с предоставлением информации в Роспотребнадзор

Эти дополнительные меры должны способствовать недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Также на основных автомобильных магистралях к патрулированию,замеру температуры и выявлению пассажиров с ОРВИ приступили сотрудники Росгвардии, которые усилили посты ГИБДД и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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