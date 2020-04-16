Волонтёры НИУ «БелГУ» спешат на помощь

Накануне в вузе состоялась собрание, посвященное волонтерской деятельности вуза. В волонтёрском штабе «Горячие сердца НИУ «БелГУ» только на постоянной основе работают 2500 человек. С переходом на дистанционное обучение многие студенты разъехались по домам, но и сейчас в строю более 700 человек, присоединившихся к Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В период пандемии на Белгородчине создано региональное отделение волонтёров-медиков, основной костяк которого – 450 человек – составляют студенты университета. Обучающиеся в медицинском институте, медицинском колледже и институте фармации, химии и биологии помогают врачам и медсёстрам в поликлиниках и больницах, оказывают помощь пожилым людям на дому.

Кроме того, более двухсот социальных волонтёров, которые оказывают помощь ветеранам, сотрудникам вуза старше 65 лет. Их помощи также ждут одинокие пенсионеры в городах и посёлках области. Все волонтёры вуза обеспечены средствами защиты и гигиены.

А в Психологической службе НИУ «БелГУ» организовано дежурство волонтёров-психологов – студентов педагогического института, которые по телефону консультируют студентов и преподавателей, находящихся на лечении или в самоизоляции.

Ректор вуза подчеркивает важность работы студенческого волонтерского движения.

Студенческий оперативный отряд содействия полиции «Пегас», объединённый студенческий совет, активисты иностранных землячеств - ребята делают всё необходимое по обеспечению санитарного порядка и контролю соблюдения профилактических мер в период пандемии. К информационной работе подключились медиа-волонтёры: они разработали и распространили памятки о главных правилах гигиены, общаются со студентами онлайн, проводят акции, помогающие пережить сложный период и не утратить оптимизма.

Не снижают своей активности и волонтёры Победы. Они помогают 24-м ветеранам Великой Отечественной войны – бывшим работникам вуза, проводят в соцсетях и мессенджерах патриотические акции, конкурсы и викторины, приуроченные к 75-летней годовщине.

О важности деятельности волонтёров на прошедшей встрече с активистами штаба «Горячие сердца» говорил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. Он отметил, что очень ценит работу студентов-волонтеров.

- Сейчас самое главное - грамотно и серьёзно пережить не простой период, помочь нуждающимся людям, продемонстрировать сознательность и своим личным примером вовлекать в волонтёрскую деятельность таких же молодых людей, - подчеркнул Олег Николаевич.