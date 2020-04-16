Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 апреля 2020 года составило 58 человек

Как сообщил сегодня в 10.45 сайт Стопкороновирус.рф., в Белгородской области выявлено 58 заболевания коронавирусной инфекцией. 3 человека выздоровели, 2 умерли.

Напомним, что с 14 апреля тесты на заболевание COVID-19 начали делать в регионе. Может этим объясняется тот факт, что на вчерашнем заседании областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции данные были иными, на 12.00 15 апреля в регионе было зафиксировано 18 новых случаев (а не 4, как было опубликовано ранее). Итого на 15 апреля в регионе количество заболевших составило 59 человек. Новая информация по выявлению заболеваний в области на сегодняшний день, 16 апреля, будет озвучена областным оперативным штабом сегодня днем.

В целом же по России количество заболевших составило 27938, всего за минувшие сутки заболело 3448 человек. Резко увеличилось число заболеваний у наших соседей в Тамбовской и Курской области и соответственно составляет 133 и 120 человек. В Воронежской области — 89 заболевших, в Орловской — 73.

Только на минувшие сутки в стране проведено 95,4 тысяч тестов, всего по России протестировано 1,61 миллионов человек.