2020-04-15T12:28:43+03:00
Экономика

Private Banking ВТБ запускает серию закрытых онлайн-конференций для VIP-клиентов

На серии бизнес-диалогов планируется обсуждать актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств, вопросы налогового и юридического сопровождения
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Первое мероприятие серии запланировано на 16 апреля. Конференция будет посвящена инвестиционным стратегиям для VIP-клиентов ВТБ в период пандемии, падения цен нефть и изменения налогового поля. Участники обсудят влияние экономической ситуации в России на инвестиционные портфели VIP-клиентов, наиболее актуальные в текущих условиях инвестиционные решения, инвестиционные риски и нежелательные в настоящий момент активы. Помимо этого, будет представлен взгляд аналитиков ПАО Банк ВТБ на будущую динамику мировых индексов и даны рекомендации по валютной структуре портфеля (доллар, евро или рубль). Представители Family Office расскажут о последних изменениях в налоговом законодательстве и актуальных в связи с этим решениях и оптимальной структуре владения бизнесом.

Модератором дискуссии выступит старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Среди спикеров мероприятия - Наталья Бирюкова, руководитель Family Office ВТБ Private Banking, Евгений Береснев, управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking, Сергей Дюдин, генеральный директор ВТБ Капитал Управление Активами, Вадим Бит-Абрагим, портфельный управляющий АО ВТБ Капитал Управление Активами.

- В условиях сокращения личных встреч с персональными менеджерами и отмены традиционных бизнес-завтраков с клиентами Private Banking наши онлайн дискуссии призваны усилить коммуникацию и увеличить скорость обратной связи. Уникальность формата состоит в том, что повестку таких мероприятий формируют сами клиенты. Персональные менеджеры предварительно собирают пожелания по интересующим темам, кроме того каждый клиент сможет задать вопросы спикерам напрямую в ходе трансляции. В ближайшей дискуссии отдельное внимание мы уделим изменениям в налоговом законодательстве и актуальным стратегиям от нашего Family Office по структуре владения бизнесом. Сейчас все меняется очень быстро, и доступность своевременной профессиональной экспертизы и рекомендации от крупнейшей финансовой группы сложно переоценить, - прокомментировал Дмитрий Брейнтенбихер.

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