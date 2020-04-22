2020-04-22T01:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 апреля 2020: Больная онкодиспансера заразила 9 медработников и 18 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 22 апреля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 апреля 2020: 18 пациентов и 9 медработников онкодиспансера заразились COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 апреля 2020: 18 пациентов и 9 медработников онкодиспансера заразились COVID-19.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

18 пациентов и 9 медработников Белгородского областного онкодиспансера заразились COVID-19. А все из-за пациентки хирургического отделения, которая спустя три дня после проведенного лечения пожаловалась семейному врачу Старого Оскола на ухудшение самочувствия. Проведенный анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный ответ.

Ситуацию под свой личный контроль взял губернатор области Евгений Савченко.

В контакте с инфицированной находилось 29 пациентов

О ситуации в Белгородском онкодиспансере на ежедневном брифинге рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она, в частности, сообщила, что сейчас пациентка, заразившая пациентов и медиков, находится под контролем медперсонала. У нее легкая форма COVID-19.

Недомогание также почувствовал врач онкодиспансера, который лечил пациентку. У него диагностировали пневмонию, а также подтвердили COVID-19. Врача пришлось госпитализировать в Белгородскую горбольницу №2. Хирургическое отделение онкодиспансера закрыто на карантин.

В контакте с инфицированной находились 29 пациентов — у 16 из них выявлен положительный анализ на коронавирус, по 11 получен отрицательный результат, они выписаны по онкологическому профилю и наблюдаются медиками амбулаторно.

В отделении на карантине остаются 8 медиков и 16 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. У всех инфекция в легкой форме. Медики в условиях карантина продолжают работать.

Как подчеркнула Людмила Крылова, 29 апреля запланирована выписка последнего пациента онкодиспансера. Но, конечно, это будет сделано при условии, что его тест на COVID-19 покажет отрицательный результат. Сегодня новые пациенты в хирургическое отделение не госпитализируются. Отделение будет готово принять новых пациентов только после того, как будет выписан последний пациент и проведена дезинфекция.

На карантин также закрыто радиологическое отделение. По второму очагу Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

Онкологический диспансер не закроют

Отметим, что вопрос о закрытии онкологического диспансера не обсуждается. Пациенты, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи, распределены по другим отделениям. Химиотерапию могут проводить в старооскольском отделении онкодиспансера или амбулаторных центрах в Белгороде и Старом Осколе. Тем же, кому необходима радиологическая медицинская помощь, предлагают либо перенести ее на две недели, либо направляют в соседний регион. Белгородский пациентов готов принять Курский онкодиспансер, с которым заключено соглашение. Пока желание поехать в Курск изъявили только двое белгородцев.

Евгений Савченко взял под личный контроль ситуацию с областным онкодиспансером

На своей странице ВКонтате губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал, что по уточненным данным инфицированы 18 пациентов и 9 сотрудников. Самочувствие заболевших удовлетворительное, все получают необходимое лечение. Состояние врача, который госпитализирован, - средней тяжести.

Евгений Савченко, в частности, подчеркнул: «Онкодиспансер продолжает работать в штатном режиме. Принимаются меры для оказания бесперебойной онкологической помощи больным, в том числе в других медицинских организациях. По мере развития ситуации будем принимать соответствующие решения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
В Белгородской области росгвардейцы задержали сбежавшего заключенного
Белгородка через интернете заказала подарок сыну и нарвалась на мошенника
Индивидуальные предприниматели Белгородской области могут оплатить налоги онлайн
Депутаты Воронежской областной Думы приобрели компьютеры для школьников на дистанционном обучении
Поисково-спасательная служба Белгородчины 11 раз выезжала на изъятие смертоносных предметов
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
В Старом Осколе вынесен приговор за преступление, совершенное 20 лет назад
Белгородцам не рекомендуют пользоваться наличными деньгами
Россияне занялись спортом и затеяли ремонт на самоизоляции
В Белгородской области за два дня зафиксирован 41 новый случай заболеваний короновирусной инфекцией
В Белгородской области спасти горевшего в поле парня не удалось
В Воронежской области подготовлен пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей
На пожаре в селе Широкое Красненского района погиб белгородец