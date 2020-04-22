Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 апреля 2020: Больная онкодиспансера заразила 9 медработников и 18 пациентов

18 пациентов и 9 медработников Белгородского областного онкодиспансера заразились COVID-19. А все из-за пациентки хирургического отделения, которая спустя три дня после проведенного лечения пожаловалась семейному врачу Старого Оскола на ухудшение самочувствия. Проведенный анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный ответ.

Ситуацию под свой личный контроль взял губернатор области Евгений Савченко.

В контакте с инфицированной находилось 29 пациентов

О ситуации в Белгородском онкодиспансере на ежедневном брифинге рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она, в частности, сообщила, что сейчас пациентка, заразившая пациентов и медиков, находится под контролем медперсонала. У нее легкая форма COVID-19.

Недомогание также почувствовал врач онкодиспансера, который лечил пациентку. У него диагностировали пневмонию, а также подтвердили COVID-19. Врача пришлось госпитализировать в Белгородскую горбольницу №2. Хирургическое отделение онкодиспансера закрыто на карантин.

В контакте с инфицированной находились 29 пациентов — у 16 из них выявлен положительный анализ на коронавирус, по 11 получен отрицательный результат, они выписаны по онкологическому профилю и наблюдаются медиками амбулаторно.

В отделении на карантине остаются 8 медиков и 16 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. У всех инфекция в легкой форме. Медики в условиях карантина продолжают работать.

Как подчеркнула Людмила Крылова, 29 апреля запланирована выписка последнего пациента онкодиспансера. Но, конечно, это будет сделано при условии, что его тест на COVID-19 покажет отрицательный результат. Сегодня новые пациенты в хирургическое отделение не госпитализируются. Отделение будет готово принять новых пациентов только после того, как будет выписан последний пациент и проведена дезинфекция.

На карантин также закрыто радиологическое отделение. По второму очагу Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

Онкологический диспансер не закроют

Отметим, что вопрос о закрытии онкологического диспансера не обсуждается. Пациенты, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи, распределены по другим отделениям. Химиотерапию могут проводить в старооскольском отделении онкодиспансера или амбулаторных центрах в Белгороде и Старом Осколе. Тем же, кому необходима радиологическая медицинская помощь, предлагают либо перенести ее на две недели, либо направляют в соседний регион. Белгородский пациентов готов принять Курский онкодиспансер, с которым заключено соглашение. Пока желание поехать в Курск изъявили только двое белгородцев.

Евгений Савченко взял под личный контроль ситуацию с областным онкодиспансером

На своей странице ВКонтате губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал, что по уточненным данным инфицированы 18 пациентов и 9 сотрудников. Самочувствие заболевших удовлетворительное, все получают необходимое лечение. Состояние врача, который госпитализирован, - средней тяжести.

Евгений Савченко, в частности, подчеркнул: «Онкодиспансер продолжает работать в штатном режиме. Принимаются меры для оказания бесперебойной онкологической помощи больным, в том числе в других медицинских организациях. По мере развития ситуации будем принимать соответствующие решения».