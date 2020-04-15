2020-04-15T19:15:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области зафиксировано 18 новых случаев заболеваний короновирусной инфекцией за минувшие сутки

Новые данные о количестве заболевших озвучили во время заседания областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области зафиксировано 18 новых случаев заболеваний короновирусной инфекцией за минувшие сутки.В Белгородской области зафиксировано 18 новых случаев заболеваний короновирусной инфекцией за минувшие сутки.Фото: "КП" Архив
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За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Такую информацию озвучили сегодня во время заседания областного оперативного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции. Итого на сегодняшний день в регионе 59 заболевших.

27 человек госпитализированы, в тяжелом состоянии на сегодняшний день пациентов нет. Выздоровело с начала заболеваний 3 человека. Умерли за этот период 2 человека.

Находятся на самоизоляции 696 белгородцев, 96 изолированы по контакту с заболевшими. С самоизоляции снято – 4 516. Находятся на самоизоляции в обсерваторе – 2 человека, выписаны из обсерватора 35 человек. 9 человек, уклоняющиеся от соблюдения режима самоизоляции, находятся в розыске.

По муниципалитетам заболевания распределились следующим образом: 15 — Вейделевский район (+5 за сутки, 1 выздоровевший, 1 умерший); 12 — Белгород (+2 за сутки, 1 выздоровевший); 7 — Валуйский городской округ (+6 за сутки); 5 — Старооскольский городской округ (+1 за сутки); 4 — Белгородский район; 4 — Корочанский район; 3 — Красненский район; 3 — Шебекинский городской округ (+ 1 за сутки, 1 выздоровевший); 2 — Красногвардейский район (+1 за сутки, 1 умерший); 2 — Волоконовский район (+2 за сутки); 1 — Прохоровский район; 1 — Алексеевский городской округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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