Пьяный форсаж двух губкинцев привел к загадочному ДТП

В полицию поступило сообщение от медиков о пострадавшем при загадочных обстоятельствах пациенте. Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия, водителя там уже не было. Полицейские застали его дома и восстановили цепочку событий.

По предварительным данным, в одном из сел Губкинского городского округа Белгородской области произошло нестандартное ДТП. Вечером 10 апреля двое местных жителей распивали горячительные напитки. И то ли у приятелей закончились запасы, то ли они просто решили прокатиться с ветерком, история умалчивает. Водитель так и не смог вспомнить всех обстоятельств произошедшего. Но после застолья мужчины отправились в путь.

По словам 34-летнего водителя «восьмерки», он не пустил друга за руль, хотя тот очень хотел. После отказа 27-летний пассажир с бутылкой в руках устроился на капоте. Таким нехитрым образом мужчины не смогли уехать далеко и угодили в дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки был подшофе. Его компаньон по застолью и вечернему променаду сильно мешал обзору, сидя на капоте, но жаждал скорости.

В результате автомобиль наехал на кочку сильно износившимся колесом, которое взорвалось. Нетрезвый водитель не смог справиться с управлением и въехал в сенохранилище, которое находилось у дороги. Пассажир упал с капота и получил серьезные травмы. Владелец легковушки вызвал приятелю «скорую помощь». Пострадавший сейчас находится в больнице.

В полиции пробили автомобилиста по базе данных и выяснили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления. В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела: за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с оставлением места ДТП, и за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимум, который может грозить губкинцу, - наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.