2020-04-15T11:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 апреля 2020 года составило 45 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в России на 15 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 апреля 2020 года составило 44 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 апреля 2020 года составило 44 человека.Фото: "КП" Архив
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В 10.30 сегодня, 15 апреля, на сайте Стопкороновирус.рф. появились новые данные о количестве заболевших за минувшие сутки. Увы, в Белгороде прибавилось 4 человека, итого число заболевших составило 45 человек. В целом же по России за минувшие сутки количество заболевших составило 24 490 тысячи человек (за минувшие сутки прибавилось 3 388). На 28 человек в целом по России увеличилось и количество умерших. Всего от короновирусной инфекции с начала заболеваний уже погибло 198 человек. По Белгородской области эта печальная статистика показывает 1 умершего, второй пациент, который скончался вчера вечером, пока в нее не вошел.

У наших соседей по Центральному Черноземью картина следующая: Курская область — 89 заболевших, Липецкая область — 85, Тамбовская область — 83 Воронежская — 75, Орловская — 41.

Всего по России проведено 1,5 миллионов тестов (+ 91,9 тысяч за минувшие сутки), 1986 человек выздоровело (+292).

ИСТОЧНИК KP.RU

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