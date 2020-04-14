2020-04-14T16:35:17+03:00
Экономика

ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber

Банк расширяет возможности онлайн-обслуживания и представляет новый чат-бот на платформе социального мессенджера
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации.

Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окне мессенджера Viber ввести «ВТБ». Клиенту достаточно задать свой вопрос, и бот предоставит оптимальный ответ, а также переведет собеседника на соответствующий раздел на сайте банка для получения более подробной информации. Помощь чат-бота доступна круглосуточно, скорость ответа составляет 1-2 секунды.

На сегодняшний день виртуальный собеседник готов ответить в онлайн-режиме более чем на 1,3 тыс. вопросов по разным темам. Вы можете узнать условия получения кредитов и других банковских продуктов, актуальные курсы валют или уточнить, как заказать справку и воспользоваться другими услугами банка.

- В текущей ситуации популярность дистанционных каналов обслуживания особенно важна для клиентов. Новый чат-бот в мессенджере Viber позволяет снизить нагрузку на контакт-центр и сэкономить время клиента на ожидании ответа, потому что многие вопросы через него можно решить мгновенно. Наш бот – это персональный виртуальный помощник, но может стать и собеседником – он не только консультирует в сфере банковских услуг, но иногда даже присылает стихи. В настоящее время доля общения клиентов через чат-боты уже достигает 10% от всех запросов контакт-центра, и мы планируем увеличивать ее до 30%, – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

В настоящее время пользователям ВТБ уже доступны консультации чат-ботов в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ-Онлайн. В период режима самоизоляции чат-бот встраивается в социально значимые инициативы: к примеру, через него можно подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам. Ежедневно чат-бот автоматизирует более 30 тыс. сессий, получая более 500 наивысших оценок качества от клиентов.

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