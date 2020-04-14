Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Белгородской области

Компания увеличила количество населенных пунктов Белгородской области с бесплатной доставкой SIM-карт на дом более чем в 9 раз. Теперь клиенты из 84 городов и сел региона могут подключиться к Tele2 в интернет-магазине и получить свой заказ не выходя из дома.

Tele2 поддерживает официальные рекомендации по борьбе с коронавирусом и напоминает, что в условиях пандемии важно соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Оператор расширил возможности интернет-магазина и увеличил количество населенных пунктов, где клиентам доступна бесплатная курьерская доставка, более чем в 9 раз. Получить SIM-карту не выходя из дома теперь могут жители 84 населенных пунктов Белгородской области.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать номер телефона и оптимальный тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Процесс заказа занимает не больше 15 минут, доставка курьерской службой осуществляется от одного до пяти дней.

Вместе с уведомлением о прибытии курьера абонент получает напоминание установить мобильное приложение ID.Abonent. С его помощью он сможет самостоятельно оплатить товар и активировать SIM-карту. Данный сервис позволяет удаленно подтвердить подлинность документов. Чтобы активировать SIM-карту и пользоваться услугами связи, необходимо сделать селфи, загрузить фотографию паспорта и подписать договор в приложении. Готовый документ можно скачать по ссылке в SMS.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы заботимся о наших абонентах и предоставляем качественные услуги мобильной связи, а также простое и безопасное обслуживание. Используя цифровые технологии, мы переводим в онлайн все процедуры по обработке форм и делаем подключение к сети Tele2 максимально комфортным для клиентов, что особенно актуально в текущей ситуации. Сейчас очень важно сократить количество контактов и придерживаться режима самоизоляции, поэтому было принято решение существенно расширить перечень населенных пунктов, где будет доступна бесплатная доставка заказов из интернет-магазина Tele2. Таким образом, стать нашими абонентами не выходя из дома теперь могут еще больше жителей региона».

Подробности на https://belgorod.tele2.ru