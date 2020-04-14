ВТБ повысил производительность и надежность инфосистем инвестиционно-брокерского бизнеса

Были обновлены ядро торгового севера и сервер баз данных. Кратно выросла производительность, надежность и стабильность информационных систем к нагрузкам.

С начала первого квартала 2020 года количество ежедневных пользователей приложения ВТБ Мои Инвестиции увеличилось в 2 раза, а количество активных сессий в момент открытия торгов на Московской бирже выросло в 3 раза. Несмотря на высокую нагрузку в связи с волатильностью на рынках капитала система работает в штатном режиме. Техническая поддержка осуществляется в полном объёме командой ИТ в удалённом режиме.

Также в марте было успешно проведено ежегодное стресс-тестирование информационных систем брокерского бизнеса ВТБ на Московской бирже, по результатам которого собраны все необходимые данные для дальнейшего анализа и развития.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ, подчеркнул:

- Несмотря на высокую нагрузку на наши информационные системы в связи с взрывным ростом клиентов на брокерском обслуживании ВТБ, мы продолжаем повышать их устойчивость к высоким нагрузкам. Сейчас был проведен первый этап запланированного масштабирования и оптимизации производительности торговых систем брокерского обслуживания и дальше мы продолжим работы по повышению надежности и доступности наших сервисов для клиентов ВТБ.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ПАО Банк ВТБ, отметил:

- Март был рекордным для брокерского бизнеса ВТБ. Объемы проводимых сделок выросли в 2,5 раза к среднемесячному показателю, пополнения счетов – в три раза, число новых клиентов - в 1,5 раза. Благодаря слаженной работе команды ВТБ Капитал Инвестиции и блока ИТ даже дни пиковых нагрузок нам удалось пройти без сбоев, обеспечив надежное функционирование всех систем. Предоставление качественного, надежного и удобного сервиса для клиентов – наш главный приоритет.