2020-04-14T12:52:41+03:00
Общество

Онлайн-концерт Полины Гагариной в Wink смотрели с 530 тысяч устройств

Общее количество зрителей превысило 750 тысяч человек
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10 апреля 2020 года в цифровом видеосервисе Wink в прямом режиме состоялся концерт Полины Гагариной, на котором она представила новую песню «Небо в глазах». Всего концерт посмотрели с 530 тысяч уникальных устройств (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны).

- У меня впервые в жизни был домашний концерт и это было невероятно! Выступать дома и осознавать, что по ту сторону камеры, как оказалось, сотни тысяч зрителей — это было что-то сверхъестественное. Волнение зашкаливало и спасибо всем, кто был со мной в эти минуты. Самое главное, состоялось первое живое исполнение моей новой песни “Небо в глазах”. Эта песня очень личная и она, конечно же, о любви. Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояние, ни трудности не могут встать на ее пути, — поделилась своими впечатлениями после концерта Полина Гагарина.

На концерте прозвучали такие хиты, как «Колыбельная», «Кукушка», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Смотри» и другие. После концерта певица выложила фрагмент эфира с премьерой новой песни в своем аккаунте в Instagram, где его посмотрели более 1,5 млн раз. А всего посты и сториз Полины Гагариной, посвященные онлайн-концерту в Wink, увидели более 2,4 млн подписчиков.

- Концерт состоялся в необычном формате и потребовал очень сложной технической организации. Полина Гагарина принимала участие в концерте из своего загородного дома, где работала передвижная телевизионная станция с системой спутниковой связи. Каждый из четырех музыкантов участвовал в концерте с полным соблюдением правил изоляции. Поэтому все участники концерта видели себя только на видеоэкранах. Сведение картинки и звука из разных мест требовало тщательной координации, чтобы не разрушить атмосферу живого выступления. Полина прекрасно справилась со всеми техническими испытаниями, с радостью отвечала на вопросы зрителей и подарила всем своим поклонникам незабываемые впечатления, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Наш хештег в соцсетях: #ДляТехКтоДома #СмотриWink

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