За сутки на белгородских дорогах – пять ДТП с пострадавшими и два десятка пьяных водителей

Первый день рабочей недели выдался для сотрудников ГИБДД насыщенным. За день на дорогах региона пьяными попались двадцать водителей. Шесть из них повторно сели за руль подшофе, за что предусмотрена уголовная ответственности – до двух лет лишения свободы.

Всего 13 апреля в области произошло пять ДТП с пострадавшими. Два из них - в Белгородском районе. В селе Крутой Лог столкнулись «Хонда» и «шестерка», пострадала 40-летняя пассажирка отечественной легковушки. На трассе «Белгород – Новая Деревня» врезались «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ 2115». Травмы получили 20-летний водитель «пятнадцатой» и две го пассажирки двадцати и четырнадцати лет. В Старом Осколе 14-летний подросток на мопеде сбил на обочине дороги 31-летнюю женщину. После ДТП пешеход оказалась в больнице. В Корочанском районе на трассе «Белгород – Новый Оскол - Советское» 79-летний водитель мопеда попал в лечебное учреждение после того, как въехал в «Лексус». В поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округу 19-летний парень на «семерке» врезался в дерево, после чего тоже был госпитализирован.

Полицейские призывают белгородцев не нарушать ПДД, поберечь свои жизни и подумать о тех, кто находится рядом. Всех, кому не безразлична безопасность на дорогах, просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30. Своевременный звонок может предотвратить трагические последствия.