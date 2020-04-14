В Белгородской области умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

Сегодня в Белгородской области умер второй пациент с коронавирусом. Как сообщает телеграмм-канал «Белгород-1», трагедия произошла с уроженцем поселка Вейделевка. Пациент был в тяжелом состоянии и дышал при помощи аппарата ИВЛ. Подробности об умершем станут известны завтра, 15 апреля, на брифинге. Это — уже вторая смерть в регионе.

Напомним, что вчера о смерти 47-летнего мужчины из Бирюча сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Мужчина приехал из Москвы, где заболел коронавирусом. В течение 9 дней медики боролись за его жизнь, он был подключен к аппарату ИВЛ, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

Сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением короновируса в регионе было озвучено, что всего за сутки в области зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Итого в области на сегодняшний день 41 случай заболевания. На самоизоляции находятся 625 человека, в том числе изолированные по контакту с заболевшими — 84 человека.

По муниципалитетам на 12.00 сегодняшнего дня картина заболеваний COVID-1 была следующей: 10 — Белгород (1 выздоровевший); 10 — Вейделевский район (+4 за сутки, 1 выздоровевший); 4 — Белгородский район; 4 — Корочанский район (+3 за сутки); 4 — Старооскольский городской округ (+2 за сутки); 3 — Красненский район; 2 — Шебекинский городской округ (+ 1 за сутки, 1 выздоровевший); 1 — Алексеевский городской округ; 1 — Валуйский городской округ; 1 — Красногвардейский район (1 умерший); 1 — Прохоровский район.

Увы, к вечеру пациент, который был в тяжелом состоянии, умер. Соболезнует родным и близким.