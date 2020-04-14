2020-04-14T11:16:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 апреля 2020 года составило 41 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в России на 14 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 апреля 2020 года составило 41 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 апреля 2020 года составило 41 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 апреля, Стопкороновирус.рф. в 10.30 опубликован новые данные о количестве заболевших в России. Цифра заболевших впервые перевалила за 20 тысяч и составляет 21 102 человек. Только за минувшие сутки количество заболевших в России увеличилось на 2 774 человека ( в Москве - на 1016). К сожалению, в эту статистику существенную лепту внесла Белгородская область. Только за последние сутки количество заболевших в регионе увеличилось на 10 человек. Всего на утро 14 апреля в области 41 заболевший COVID-19.

На первое место по количеству заболеваний в Центральном Черноземье «вызвалась» Тамбовская область — 83 человека. В Липецкой области — 74 заболевших, в Воронежской — 68, в Орловской — 41.

За минувшие сутки увеличилось и количество умерших. Как известно, вчера губернатор Евгений Савченко сообщил о смерти 47-летнего мужчины из Бирюча, который 9 дней находился на аппарате ИВЛ. Всего же по России количество смертных случаев увеличилось на 22 и конечная цифра составила 170 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра
В Белгороде после дорожного конфликта один водитель попал в больницу, другой в полицию
В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы
Полицейские предупредили белгородцев об SMS-ках от мошенников со штрафами за нарушение режима самоизоляции
В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Только 30% россиян полноценно работают из дома
63-летний белгородец погиб на пожаре
50 студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
Белгородец расплатился на заправке фальшивой купюрой
Под Белгородом преследование пьяного лихача тремя экипажами ДПС закончилось стрельбой
Игорь Маковский провел рабочую встречу с представителями профсоюзов в режиме ВКС
Больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса
В Белгородской области оплатить долги можно любым удобным способом
В Старом Осколе волонтеры доставляют пожилым лекарства и продукты
ВТБ продолжил обслуживание карт с истекшим в марте сроком действия
Две жительницы Белгородской области стали фигурантками уголовных дел после выяснения отношений с мужьями
В Белгородской области нет новых заболеваний, а вот у соседей…
На территории Белгородской области введен особый противопожарный режим
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Белгородские приставы помогли возместить моральный вред, причиненный убийством
В горбольнице № 2 Белгорода оборудовали инфекционное отделение для новых больных COVID-19
Многоквартирный дом в Яковлево Белгородской области украсил портрет Героя Советского Союза
В Белгородской области подросли цены на продукты и алкоголь
На территории Белгородской области ожидается значительное усиление ветра и минусовая температура