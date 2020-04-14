Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 апреля 2020 года составило 41 человек

Сегодня, 14 апреля, Стопкороновирус.рф. в 10.30 опубликован новые данные о количестве заболевших в России. Цифра заболевших впервые перевалила за 20 тысяч и составляет 21 102 человек. Только за минувшие сутки количество заболевших в России увеличилось на 2 774 человека ( в Москве - на 1016). К сожалению, в эту статистику существенную лепту внесла Белгородская область. Только за последние сутки количество заболевших в регионе увеличилось на 10 человек. Всего на утро 14 апреля в области 41 заболевший COVID-19.

На первое место по количеству заболеваний в Центральном Черноземье «вызвалась» Тамбовская область — 83 человека. В Липецкой области — 74 заболевших, в Воронежской — 68, в Орловской — 41.

За минувшие сутки увеличилось и количество умерших. Как известно, вчера губернатор Евгений Савченко сообщил о смерти 47-летнего мужчины из Бирюча, который 9 дней находился на аппарате ИВЛ. Всего же по России количество смертных случаев увеличилось на 22 и конечная цифра составила 170 смертей.