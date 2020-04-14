2020-04-13T23:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 апреля 2020: В регионе отслеживают всех прибывших из Москвы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 14 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 апреля 2020: Роспотребнадзор и полиция отслеживают всех прибывших из Москвы.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 апреля 2020: Роспотребнадзор и полиция отслеживают всех прибывших из Москвы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Белгородский регион открыл печальный счет: умер первый заболевший, 47-летний уроженец Бирюча, который 9 дней дышал с помощью аппарата ИВЛ. Губернатор Евгений Савченко, выражая соболезнования семье погибшего, еще раз подчеркнул, что жителям необходимо очень строго соблюдать режим самоизоляции. А Роспотребнадзор и полиция начали проверять всех, кто приезжает в область из столицы.

Социальная дистанция для работающих и покидающих дома обязательна

На этом настаивают медики, о необходимости строго соблюдать все санитарно-гигиенические требования напомнил губернатор, обращаясь к белгородцам с сообщение о первом смертельном случае в области.

Глава региона попросил всех белгородцев быть предельно осторожными. Тех, кто продолжает нерабочий режим, а также людей старших поколений губернатор убедительно попросил не покидать свои дома, выходить на улицу только в крайних случаях.

30% тестов на COVID-19, сделанных в регионе, не подтверждаются в Москве

На ежедневном брифинге, посвященном проблеме распространением COVID-19, главный государственный санитарный врач региона Елене Оглезнева отметила, что подтверждение в Противочумном институте в Москве проходят около 2/3 положительных результатов, полученных в регионе. При этом, подчеркнула главный санврач, это соответствует общероссийским показателям.

По словам Елены Оглезневой, Белгородская область каждый день отправляет биоматериал на анализ. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также уточнила, что во избежание некорректных трактовок и работает многоэтапная система проведения анализа.

Елена Оглезнева отметила: «Сложный алгоритм нужен, чтобы перепроверить свою вирусологическую лабораторию. Перестановка делается дважды. При получении двух положительных результатов биоматериал отправляется в Москву для подтверждения».

На территории Вейделевского района сформировались три очага COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в Белгородской области на данный момент фиксируются единичные случаи заболевания, эпидемиологической связи между ними нет. Но вместе с тем на территории Вейделевского района сформировались три очага. Первый — семейный, с двумя заболевшими. Второй — внутрибольничный, с двумя заболевшими, с четырьмя контактными медработниками и 17 пациентами с разными диагнозами. Все они находятся под меднаблюдением, по ним получены однократные отрицательные результаты. И третий —производственный, также с двумя инфицированными, оба клинически здоровы и находятся в медицинском стационаре.

Подчеркнем, что если на первом этапе COVID-19 отмечалось инфицирование граждан, которые возвратились из-за рубежа, то сейчас больше случаев, связанных с прибытием граждан из столицы. В Москве сейчас регистрируется самый высокий уровень заболеваемости по стране.

В связи с этим, прибытие граждан из других регионов, особенно из Москвы, официально отслеживают и контролируют Роспотребнадзор совместно с УМВД. Возвратившихся из столицы обязывают уходить на 14 дней на самоизоляцию, а в это время за ними наблюдают медики и проводят необходимые анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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