2020-04-13T18:17:51+03:00
Экономика

ВТБ предоставил кредитные каникулы для физлиц и одобрил обращения малого бизнеса

Банк одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков и получил около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на 226 миллиардов рублей, из которых одобрено 160 миллиардов
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Об этом заявил президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим лицам с 31 марта. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч своих клиентов. Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка (около 1,5 миллиона человек).

Для получения кредитных каникул заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

С 30 марта банк запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым, в частности, предоставляется отсрочка по платежам до полугода. Уже принято около 5 тысяч заявлений бизнеса на общую сумму 226 миллиардов рублей. На текущий момент одобрены обращения на 160 миллиардов.

На сайте ВТБ создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

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