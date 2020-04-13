2020-04-13T18:44:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом.В Белгородской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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47-летний уроженец Бирюча проходил лечение в областной инфекционной больнице от двустороннего воспаления легких. В последние девять дней он дышал при помощи аппарата ИВЛ. Несмотря на то, что врачи не прекращали борьбу за его жизнь, болезнь оказалась сильнее. У погибшего от коронавируса осталась семья.

Губернатор Евгений Савченко принес соболезнования родным и близким умершего. Он обратил внимание белгородцев, что пугающие кадры с экранов телевизоров сегодня стали суровой реальностью. Необходимо быть предельно осторожными.

Те, кто продолжает нерабочий режим, а также людей старших поколений убедительно просят не покидать дома, выходить на улицу только в крайних случаях. А тем, кто работает, нужно строго соблюдать санитарно-гигиенические требования: носить маски, перчатки, сохранять социальную дистанцию.

Напомним, на 13 апреля в Белгороде 31 заболевший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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