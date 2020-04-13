Белгородские священнослужители освятят куличи на местах их производства

Архиерейский совет Белгородской митрополии опубликовал обращение к жителям региона. В нем подчеркивается, что условия, в которых сегодня находится страна, требуют от прихожан особой жертвенности. Что однако совершенно не умаляет радости от Светлой Пасхи.

Архиерейский собор Белгородской митрополии дал подробные разъяснения о проведении богослужений, а также и рекомендации для прихожан. Не смотря на то, что службы в храмах будут проходить согласно уставу, людей просят не посещать их - «ради блага ближних и с чувством смиренного принятия Промысла Божьего». «Для людей, принявших «подвиг добровольного затворничества», на сайте Патриархии размещены чинопоследования всех богослужений Страстной и Светлой седмиц для молитвы в домашних условиях, а также по телеканалам будет совершаться прямая трансляция Пасхальных богослужений», - говорится в обращении.

Состоится и освящение куличей - традиционно в Великую Субботу и в сам день Пасхи. Однако подчеркивается, что необходимо строго соблюдать требования санитарных и противоэпидемических правил (ношение масок, обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции от 1,5 м.). Священнослужители митрополии отправятся и предприятия, чтобы совершить освящение куличей на местах их производства.

Особо просят белгородцев не посещать в день Пасхи кладбищ. Не только опасность распространения инфекции, но это диктует главным образом православная традиция: пасхальное поминовение усопших совершается на Радоницу (в нынешнем году это 28 апреля).

Все подробности, рекомендации, ответы на вопросы можно получить, обратившись на «горячую линию» Белгородской митрополии по телефону: 8 (4722) 38-09-89.

Священнослужители призывают жителей региона проявить ответственность и смирение, соблюдать противоэпидемические требования и не подвергать угрозе здоровье свое и окружающих.