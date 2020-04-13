2020-04-13T16:08:59+03:00
Экономика

ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки

Банк и Группа компаний ПИК запускают новую программу ипотечного кредитования «Берем проценты на себя»
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Ставка по ипотеке в первый год обслуживания кредита составит всего 0,01% годовых, благодаря чему заемщики смогут сократить платеж на этот период в три раза.

Приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке клиенты смогут на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ).

Условия распространяются на все объекты ГК ПИК в регионах присутствия компании: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новороссийск, Ярославль, Калуга, Обнинск, Ростов-на-Дону. Первоначальный взнос в рамках предложения составляет от 20% от стоимости объекта, максимально возможный срок кредита – 30 лет (по программам готовое и строящееся жилье), по программе ВТБ «Победа над формальностями» (ипотека по двум документам и без подтверждения дохода) – до 20 лет.

- Практически нулевая ставка в первый год обслуживания кредита позволит заемщикам втрое сократить платеж на этот период. Это уникальное предложение, запущенное ВТБ совместно с крупнейшим застройщиком России. Мы уверены, что им воспользуются тысячи наших клиентов, планирующих сейчас улучшить свои жилищные условия, — комментирует Михаил Сероштан, заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

- Мы понимаем, что в условиях нестабильности покупателям психологически сложно решиться на покупку квартиры. Мы разработали уникальное предложение, аналогов которого никогда не было на рынке. Никаких наценок на квартиры, никаких переплат или переносов платежей на последующие периоды. Мы видим, что аудитория ипотечных покупателей по-прежнему активна. Мы ожидаем высокий интерес к этой программе. Совершить покупку можно, не выходя из дома — мы заботимся о здоровье и безопасности клиентов в условиях самоизоляции, — комментирует старт программы Геннадий Россо, вице-президент ПИК по продажам.

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