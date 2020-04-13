2020-04-13T14:03:26+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

Принять участие могут специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами
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Сегодня,13 апреля, «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая. Стратегические партнеры VirusHack — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам.

Кроме того, для участников разработаны специальные треки, которые требуют конкретных решений:

«Мегаполис Москва» — задача от «Агентства инноваций Москвы» разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы;

«Прогнозирование сетевых инцидентов» — специальный трек от компании «Ростелеком ИТ», где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий;

«Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» — задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании «Нетрис» разработать сервис распределенной интеллектуальной диагностики видеопотоков;

«Уход за тяжелобольными в цифровом городе» — специальный трек от «Агентства стратегических инициатив» и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Задача трека — разработать цифровой приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

Создайте технологии возможностей для нашего будущего!

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