2020-04-13T12:38:33+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудники ГИБДД предложили школьникам дистанционно изучать дорожные правила

Автоинспекторы разработали для ребят интересные задания и тесты
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Белгородские автоинспекторы предложили разнообразить дистанционные уроки школьников «минутками безопасности». Сотрудники ГИБДД разработали для юных участников дорожного движения задания по ПДД с использованием лучших образовательных практик в этой области.

- Уровень сложности разный - от простой раскраски и составления домашних карточек по ПДД до решения тестов и разбора различных ситуаций на дороге, предлагаемых автоинспекторами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Инициативу правоохранителей поддержали многие педагоги, которые разослали задания детям. Чтобы сделать «минутки безопасности» более занимательными, сотрудники ГИБДД использовали инновационные технологии. К примеру, для перехода на тест требуется считать QR-код.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Помимо этого, автоинспекторы уже разработали для школьников видеоурок. Он состоится 15 апреля в 15 часов. В инстаграмм-аккаунте Управления ГИБДД по Белгородской области с ребятами в режиме онлайн пообщается старший инспектор Владимир Дубинин. Он расскажет об управлении мототранспортными средствами.

- Предполагаются, что такие занятия станут для старшеклассников предподготовкой к поступлению в автошколу. Закреплять знания учащиеся будут, решая билеты по ПДД категории «А» и «Б», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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