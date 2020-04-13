2020-04-12T23:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 апреля 2020: Заболевшие опасаются за жизнь своих близких

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 13 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 апреля 2020: Заболевшие опасаются за жизнь своих близких.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 апреля 2020: Заболевшие опасаются за жизнь своих близких.Фото: "КП" Архив
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Количество заболевших COVID-19 в Белгородской области увеличивается, несмотря на настоятельные рекомендации соблюдать личные меры безопасности. Растет среди заболевших и тревога за жизни своих родных и близких. Все чаще они обращаются к медикам с просьбой не открывать их имена, так как они не виноваты, что заболели и никак не хотят, чтобы информация о них распространялась в СМИ и соцсетях.

Медики не перестают напоминать белгородцам о необходимости соблюдать личные меры безопасности

В Белгородском регионе на 12 апреля зарегистрирован уже 31 случай заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели. На самоизоляции находятся 694 человека, сняты с самоизоляции – 4 318. На самоизоляции в обсерваторе – 3. Выписанных из обсерватора за сутки — 32.

9 человек разыскивают, как уклоняющихся от соблюдения режима самоизоляции. 213 привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. находящиеся в розыске – 9 (+3 за последние сутки)

Медики не перестают напоминать белгородцам о том, что они должны быть внимательными при соблюдении личных мер безопасности и настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

Пациенты с COVID-19 просят врачей не персонализировать их данные

Все большее количество заболевших пациентов с COVID-19 просят врачей не персонализировать их данные для СМИ. Они не хотят, чтобы эта информация распространялась в СМИ и социальных сетях. Связаны такие просьбы в первую очередь с тем, что пациенты с COVID-19 опасаются за жизни своих родных и близких. В оперативном штабе по борьбес короновирусной инфекцией подчеркивают обоснованность таких просьб, а потому сообщают только общую информацию, т. е. называют муниципалитет, где выявлен COVID-19 и количество заболевших. При этом убедительно просят белгородцев отнестись к данной информации с пониманием. Ни одному пациенту не было бы приятно, говорят в штабе, если бы в момент болезни о нем говорили все вокруг. На их месте может оказаться любой и, поставив себя на место заболевшего, легко понять причину таких просьб.

Также не менее важно помнить, что большинство заразились коронавирусной инфекцией от контакта с больными., но при этом никто из заболевших не знал, что контактирует с больным человеком. И следовательно, заболевшие ни в чем не виноваты.

К этой информации просят отнестись со всей серьезностью, не забывая о собственных мерах безопасности, главная из которых — реже выходить из дома и максимально ограничить любые контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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