2020-04-10T15:56:57+03:00
Общество

РЦК Белгородской области: от подробной теории – к успешной практике

В регионе стартовала четвертая волна реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под непосредственным руководством экспертов Регионального центра компетенции
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

КЛЮЧ НА СТАРТ

Все мероприятия четвертой волны пройдут с участием компаний «Агропром-Инвест», «Стандарт Пластик Групп», «Белгородасбестоцемент» и Шебекинского маслодельного завода. Перед их коллективами стоят важные задачи по повышению производительности труда – до 30 % в течение 3 лет реализации проекта. Запланирована кропотливая совместная работа: в ближайшие полгода эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и сотрудниками предприятий будут реализовывать программу по пяти направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции», «Обучение», «Декомпозиция целей», «Управление изменениями» и «Управление проектами и методологией». На каждом объекте проведут диагностику пилотных производственных потоков, на основе которой будет выработан план мероприятий по внедрению инструментов бережливого производства. Позже, на этапе тиражирования и совершенствования потоков, представители РЦК будут оказывать предприятиям экспертную поддержку.

На сегодняшний день тренеры Регионального центра компетенций Белгородской области уже провели обучение сотрудников предприятий четвертой волны, реализующих проекты под региональным управлением.

Темы тренингов от Юрия Потапова и Антона Кунакова были обозначены как «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «5С». Позже занятия продолжились на учебной производственной площадке «Фабрика Процессов». Вся та теория, которую представители предприятий изучили накануне вместе с тренерами, пригодилась в рамках практических занятий: получения навыков по оптимизации производственного потока, опыта применения инструментов бережливого производства и экономической оценки реализованных улучшений.

Далее сотрудники предприятий прошли обучение по темам «Декомпозиция цели» и «Эффективный инфоцентр», которое провел Дмитрий Попов. Стратегия компании, цели предприятия от стоимостных до натуральных показателей, инструменты визуального менеджмента – на мероприятии шла речь об этих и других важных моментах создания эффективного рабочего процесса.

Все участники обучения получили соответствующие сертификаты. Как подчеркивают организаторы, полученные знания дадут белгородцам по-новому воспринять свой привычный ежедневный труд. После обучения у них появляются все возможности, чтобы начать повышать его эффективность, разрабатывать и реализовывать проекты по улучшению производственных процессов.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

Напомним, все сотрудники Регионального центра компетенций Белгородской области перешли на дистанционный режим работы с использованием современных цифровых сервисов онлайн-коммуникаций. Те предприятия, которые не прекращают работу в условиях объявленных Президентом РФ выходных, продолжают внедрять инструменты бережливого производства. Эксперты находятся с ними на постоянной связи, консультируют, удаленно разрабатывают методические рекомендации и планы, контролируют ход реализации программы.

Кроме того, РЦК внедрил и активно использует цифровую платформу «Webinar». Она позволяет дистанционно проводить обучение, инструктажи и встречи по всем вопросам, связанным с реализацией программы повышения производительности труда.

В Региональном центре компетенций информируют: предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ) и пройти конкурсный отбор.

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Tele2 поддерживает белгородских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции
Компания предлагает уникальные онлайн-сервисы, которые позволят всегда оставаться на связи и сохранить привычный стиль жизни, а также помогут эффективно соблюдать официальные рекомендации по самоизоляции
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
В Белгородской области продолжают обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей
В ряды волонтеров с начала периода самоизоляции в области вступили 794 белгородца
У энергетиков под особым вниманием более 40 логистических центров крупных торговых сетей
Tele2 поддерживает белгородских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции
В топе-5 городов-нытиков о самоизоляции Белгород занял «почетное» четвертое место
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
В Белгородском университете обсудили насущные проблемы дистанционного обучения
В Белгороде до 10 мая перекроют проезд по улице Николая Островского
В Борисовском районе энергетики наладили освещение Парка Воинской Славы
В Старом Осколе детям-льготникам выдадут сухой паек
Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше