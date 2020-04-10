РЦК Белгородской области: от подробной теории – к успешной практике

КЛЮЧ НА СТАРТ

Все мероприятия четвертой волны пройдут с участием компаний «Агропром-Инвест», «Стандарт Пластик Групп», «Белгородасбестоцемент» и Шебекинского маслодельного завода. Перед их коллективами стоят важные задачи по повышению производительности труда – до 30 % в течение 3 лет реализации проекта. Запланирована кропотливая совместная работа: в ближайшие полгода эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и сотрудниками предприятий будут реализовывать программу по пяти направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции», «Обучение», «Декомпозиция целей», «Управление изменениями» и «Управление проектами и методологией». На каждом объекте проведут диагностику пилотных производственных потоков, на основе которой будет выработан план мероприятий по внедрению инструментов бережливого производства. Позже, на этапе тиражирования и совершенствования потоков, представители РЦК будут оказывать предприятиям экспертную поддержку.

На сегодняшний день тренеры Регионального центра компетенций Белгородской области уже провели обучение сотрудников предприятий четвертой волны, реализующих проекты под региональным управлением.

Темы тренингов от Юрия Потапова и Антона Кунакова были обозначены как «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «5С». Позже занятия продолжились на учебной производственной площадке «Фабрика Процессов». Вся та теория, которую представители предприятий изучили накануне вместе с тренерами, пригодилась в рамках практических занятий: получения навыков по оптимизации производственного потока, опыта применения инструментов бережливого производства и экономической оценки реализованных улучшений.

Далее сотрудники предприятий прошли обучение по темам «Декомпозиция цели» и «Эффективный инфоцентр», которое провел Дмитрий Попов. Стратегия компании, цели предприятия от стоимостных до натуральных показателей, инструменты визуального менеджмента – на мероприятии шла речь об этих и других важных моментах создания эффективного рабочего процесса.

Все участники обучения получили соответствующие сертификаты. Как подчеркивают организаторы, полученные знания дадут белгородцам по-новому воспринять свой привычный ежедневный труд. После обучения у них появляются все возможности, чтобы начать повышать его эффективность, разрабатывать и реализовывать проекты по улучшению производственных процессов.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

Напомним, все сотрудники Регионального центра компетенций Белгородской области перешли на дистанционный режим работы с использованием современных цифровых сервисов онлайн-коммуникаций. Те предприятия, которые не прекращают работу в условиях объявленных Президентом РФ выходных, продолжают внедрять инструменты бережливого производства. Эксперты находятся с ними на постоянной связи, консультируют, удаленно разрабатывают методические рекомендации и планы, контролируют ход реализации программы.

Кроме того, РЦК внедрил и активно использует цифровую платформу «Webinar». Она позволяет дистанционно проводить обучение, инструктажи и встречи по всем вопросам, связанным с реализацией программы повышения производительности труда.

В Региональном центре компетенций информируют: предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ) и пройти конкурсный отбор.