В Белгородской области продолжают обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей

Сотрудники ежедневно работают для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жителей региона и объектов социальной инфраструктуры. Круглосуточно на посту находится и аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром межрегионгаз», выполняя в среднем около 80 заявок в сутки силами 34 бригад в смену. Выезжая на заявки, специалисты оперативно устраняют возникшие утечки, выполняют необходимые регламентные мероприятия, оказывают помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.

- Выезд по аварийным заявкам во время объявленного, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, режима повышенной опасности будет происходить непрерывно. Аварийная служба продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки, - подчеркивает заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Сергей Власов.

Кроме того, сотрудники газораспределительной организации призывают белгородцев соблюдать все меры безопасности. Оставаясь дома в дни карантина дома, обратить особое внимание на соблюдение основных правил использования бытового газа.

Газовики напоминают важные правила:

- Во избежание несчастных случаев нельзя пользоваться неисправным или повреждённым газовым оборудованием, нарушать правила его эксплуатации или использовать не по назначению.

- Запрещается самостоятельно перемещать, обследовать и ремонтировать бытовое газовое оборудование

- Нельзя оставлять включённые газовые приборы без присмотра.

- ВАЖНО, чтобы во время работы газоиспользующего оборудования окна (форточки) должны находиться в режиме проветривания.

Что делать, если вы почувствовали в помещении запаха газа? Необходимо немедленно закрыть все краны и, по возможности проветрить. НЕЛЬЗЯ использовать открытый огонь и электроприборы. Важно покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу АО «Газпром газораспределение Белгород»: по номерам телефона 04 или 104 (с мобильного) или в Единую службу спасения по номеру 112.