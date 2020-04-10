Tele2 поддерживает белгородских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции

Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения инфекции и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с заболеванием. Оператор обнулил стоимость звонков для своих клиентов из любого региона присутствия Tele2 в России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

В период пандемии важно соблюдать режим самоизоляции и свести к минимуму количество контактов. Tele2 поддержала россиян, которые придерживаются официальных рекомендаций и остаются дома. При невозможности пополнения счета клиенты Tele2 могут воспользоваться услугой «Обещанный платеж», а бесплатный сервис «SOS-пакет» гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp даже при нулевом балансе. Также в мобильном приложении «Мой Tele2» доступен инновационный центр управления гигабайтами. Теперь абонентам еще удобнее делиться интернет-трафиком друг с другом, а также продавать и покупать гигабайты и минуты в сервисе «Маркет Tele2». Кроме того, для клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения, оператор продлил до конца апреля возможность бесплатного использования мессенджеров в международном роуминге.

Следуя концепции «Другие правила», компания первой на рынке начала персонифицировать тарифные планы. Виртуальный помощник Миа формирует для каждого клиента индивидуальные онлайн-предложения, соответствующие его потребностям, стилю жизни и интересам. Они включают подарки и выгодные подписки от партнеров оператора, скидки и акции, а также тарифы и услуги. Новая возможность доступна всем абонентам Tele2 с тарифными планами для физических лиц до 12 мая 2020 года. Подробнее по ссылке.

Помимо прочего, оператор предлагает клиентам воспользоваться развлекательными сервисами. Так, абонентам Tele2 доступны 50 российских и зарубежных телеканалов, каталог с фильмами и сериалами в рамках услуги «Tele2 TV». Также клиенты могут скачать более 100 тыс. электронных книг в сервисе «Tele2 Книги». Интернет-трафик при использовании приложений не расходуется. Кроме того, любому data-пользователю доступна гейминговая платформа оператора Cyberhero, где он может стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом.

Стать абонентом Tele2 можно не выходя из дома. Выбрать номер и заказать SIM-карту с бесплатной и быстрой доставкой можно в интернет-магазине. Вместе с уведомлением о прибытии курьера абонент получает напоминание установить мобильное приложение ID.Abonent. С его помощью он сможет самостоятельно оплатить товар и активировать SIM-карту. Данный сервис позволяет удаленно подтвердить подлинность документов. Чтобы активировать SIM-карту и пользоваться услугами связи, необходимо сделать селфи, загрузить фотографию паспорта и подписать договор в приложении. Готовый документ можно скачать по ссылке в SMS.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В текущей ситуации самой эффективной профилактической мерой является самоизоляция. Мы понимаем, что изменить привычный образ жизни, ограничить круг общения и оставаться в замкнутом пространстве крайне непросто, поэтому поддерживаем абонентов в новых условиях и хотим сделать это время более комфортным, охватив самые разные сферы. Например, мы анализируем, какие услуги наиболее востребованы абонентами, и предлагаем им уже готовый идеальный пакет, состоящий из минут, гигабайтов и индивидуальных для каждого клиента опций. Кроме того, Tele2 обеспечивает бесплатный доступ к объективной информации о распространении вируса, а в первую неделю режима самоизоляции мы решили поощрить абонентов за выполнение рекомендаций по профилактике инфекции и запустили акцию «#домаподругимправилам», в рамках которой абонентам начислялись гигабайты за каждый день, проведенный дома».