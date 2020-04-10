Полицейские предупредили белгородцев о телефонных мошенниках, пытающихся нажиться на пандемии

Пока мир борется с коронавирусной инфекции, телефонные мошенники пытаются нажиться на пандемии. Полицейские предупредили жителей Белгородской области о новых уловках аферистов. Схема, которую они используют, по большому счету уже проверена временем – ваш родственник попал в беду, чтобы его выручить перечислите деньги. Только раньше преступники чаще всего представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Как правило, они сообщали: «Ваш сын совершил ДТП» или задержан за наркотики, а дальше требовали деньги за освобождение его от уголовной ответственности. Теперь же злоумышленники использует более злободневный предлог.

Мошенники звонят на сотовый или домашний телефон и представляются вашим родственником из другого региона. Чтобы человек сразу не распознал обман, они могут говорить тихо, имитировать, будто бы связь прерывается, подвести вас к тому, чтобы вы сами назвали нужное имя. Если вы проглотили наживку, подставной родственник сообщает, что заразился коронавирусной инфекцией и сейчас находится в больнице. Дальше в разговор включается лже-врач. Это может быть тот же мошенник, который изменил голос, либо его подельник. Он подтверждает диагноз и сообщает о тяжелом протекании болезни. Для оказания пациенту квалифицированной помощи он просит перечислить деньги, в том числе на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, которые, по его словам, в дефиците. Дальше человек перечисляет деньги на нужный счет, а потом узнает, что его обманули.

Полицейские призывают белгородцев не терять бдительности. Настоящие медики не будут требовать деньги на лечение, они не имеют на это права.

- При поступлении таких звонков задайте собеседнику уточняющие вопросы, - напоминает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. - Попросите назвать фамилию, имя, отчество, местонахождение и возраст родственника. Уточните информацию, которую не могут знать посторонние люди. Спросите должность врача, поинтересуйтесь расположением, описанием больницы и данными пациента, проверьте эту информацию. Позвоните близкому человеку, который якобы попал в беду и нуждается в помощи. Вы убедитесь, что с ним все в порядке, а вам звонили мошенники.