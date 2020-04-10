2020-04-10T11:36:37+03:00
Общество

Полицейские предупредили белгородцев о телефонных мошенниках, пытающихся нажиться на пандемии

Злоумышленники похищают деньги под предлогом лечения родственника, заразившегося коронавирусом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Полицейские призывают белгородцев не терять бдительности.Полицейские призывают белгородцев не терять бдительности.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Пока мир борется с коронавирусной инфекции, телефонные мошенники пытаются нажиться на пандемии. Полицейские предупредили жителей Белгородской области о новых уловках аферистов. Схема, которую они используют, по большому счету уже проверена временем – ваш родственник попал в беду, чтобы его выручить перечислите деньги. Только раньше преступники чаще всего представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Как правило, они сообщали: «Ваш сын совершил ДТП» или задержан за наркотики, а дальше требовали деньги за освобождение его от уголовной ответственности. Теперь же злоумышленники использует более злободневный предлог.

Мошенники звонят на сотовый или домашний телефон и представляются вашим родственником из другого региона. Чтобы человек сразу не распознал обман, они могут говорить тихо, имитировать, будто бы связь прерывается, подвести вас к тому, чтобы вы сами назвали нужное имя. Если вы проглотили наживку, подставной родственник сообщает, что заразился коронавирусной инфекцией и сейчас находится в больнице. Дальше в разговор включается лже-врач. Это может быть тот же мошенник, который изменил голос, либо его подельник. Он подтверждает диагноз и сообщает о тяжелом протекании болезни. Для оказания пациенту квалифицированной помощи он просит перечислить деньги, в том числе на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, которые, по его словам, в дефиците. Дальше человек перечисляет деньги на нужный счет, а потом узнает, что его обманули.

Полицейские призывают белгородцев не терять бдительности. Настоящие медики не будут требовать деньги на лечение, они не имеют на это права.

- При поступлении таких звонков задайте собеседнику уточняющие вопросы, - напоминает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. - Попросите назвать фамилию, имя, отчество, местонахождение и возраст родственника. Уточните информацию, которую не могут знать посторонние люди. Спросите должность врача, поинтересуйтесь расположением, описанием больницы и данными пациента, проверьте эту информацию. Позвоните близкому человеку, который якобы попал в беду и нуждается в помощи. Вы убедитесь, что с ним все в порядке, а вам звонили мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
В Белгородском университете обсудили насущные проблемы дистанционного обучения
В Белгороде до 10 мая перекроют проезд по улице Николая Островского
В Борисовском районе энергетики наладили освещение Парка Воинской Славы
В Старом Осколе детям-льготникам выдадут сухой паек
Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах
Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери
В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…
Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны
В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд
В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»