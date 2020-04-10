Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 апреля 2020 года составило 26 человек

Как сообщил сегодня Стопкороновирус.рф, на 10 апреля в Белгородской области выявлено 8 новых случаев заболеваний COVID-19. Стопкороновирус.рф также информирует, что в целом по России уже протестировано больше 1,09 миллионов человек, на 10 апреля выявлено 1786 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 97 и составляет 795 человек. К сожалению, за минувшие сутки на 18 человек увеличилось и количество умерших. Всего от короновирусной инфекции на сегодняшний день погибли 94 человека.

Напомним, что губернатор Евгений Савченко со вчерашнего дня разрешил работать многим предприятиям Белгородчины. В приказе главы региона четко оговорены меры, которые должны соблюдать работодатели в период самоизоляции. Также сказано, что они несут ответственность за жизни и здоровье людей.