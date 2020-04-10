2020-04-10T11:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 апреля 2020 года составило 26 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в России на 10 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших в Белгородской области увеличилось еще на 8 человек.Число заболевших в Белгородской области увеличилось еще на 8 человек.
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Как сообщил сегодня Стопкороновирус.рф, на 10 апреля в Белгородской области выявлено 8 новых случаев заболеваний COVID-19. Стопкороновирус.рф также информирует, что в целом по России уже протестировано больше 1,09 миллионов человек, на 10 апреля выявлено 1786 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 97 и составляет 795 человек. К сожалению, за минувшие сутки на 18 человек увеличилось и количество умерших. Всего от короновирусной инфекции на сегодняшний день погибли 94 человека.

Напомним, что губернатор Евгений Савченко со вчерашнего дня разрешил работать многим предприятиям Белгородчины. В приказе главы региона четко оговорены меры, которые должны соблюдать работодатели в период самоизоляции. Также сказано, что они несут ответственность за жизни и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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