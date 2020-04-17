В Белгородской области один тяжелый пациент с COVID-19 переведен на аппарат ИВЛ

По состоянию на 12:00 17 апреля, как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородской области выявлено 12 новых случаев заболевания. Всего госпитализированы 33 человека, один пациент переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Его состояние определено, как тяжелое.

Увеличилось и количество тех, кто уклоняется от режима самоизоляции. Таких 17, все они объявлены в розыск. Всего на самоизоляции находится 703 человека, число изолированных по контакту с заболевшими составило 166 человек.

По муниципалитетам наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Вейделевском районе — 15 человек. В Белгороде — 12 заболевших, в Валуйском городском округе 11.