2020-04-17T13:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области один тяжелый пациент с COVID-19 переведен на аппарат ИВЛ

За минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания
Ирина ТАРАСОВА
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За минувшие сутки в области выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19.За минувшие сутки в области выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19.Фото: "КП" Архив
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По состоянию на 12:00 17 апреля, как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородской области выявлено 12 новых случаев заболевания. Всего госпитализированы 33 человека, один пациент переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Его состояние определено, как тяжелое.

Увеличилось и количество тех, кто уклоняется от режима самоизоляции. Таких 17, все они объявлены в розыск. Всего на самоизоляции находится 703 человека, число изолированных по контакту с заболевшими составило 166 человек.

По муниципалитетам наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Вейделевском районе — 15 человек. В Белгороде — 12 заболевших, в Валуйском городском округе 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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