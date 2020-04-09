2020-04-09T16:53:38+03:00
Экономика

ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме

Банк приступает к приему заявок и выдаче кредитов сельхозпроизводителям в рамках новой программы госсубсидирования №512 Минсельхоза
Поделиться:
..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень целевого использования средств расширен. Ставка в рамках программы составит до 5% годовых.

Новый механизм способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации). Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет.

Среди ключевых отличий от действующей программы №1528 – отсутствие ограничения по лимиту краткосрочного кредитования на одного заемщика, а также дополнительный перечень целевого использования средств. Кроме того, в рамках новой программы расширен перечень предприятий, которые могут претендовать на получение кредита с льготной процентной ставкой – в неё включены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дальнейшую переработку или реализацию сельскохозяйственной продукции.

- Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте конкурентоспособности российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитного портфеля предприятиям отрасли в рамках программы №1528 на 45% по сравнению с результатом 2018 года – почти до 122 миллиардов рублей. Это позволило нам войти в ТОП-3 банков, реализующих механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей. В этом году мы рассчитываем увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря началу работы по новой программе госсубсидирования, – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ПАО Банк ВТБ.

ВТБ – один из лидеров на рынке кредитования агропромышленного комплекса. На конец 2019 года по программе №1528 Министерства сельского хозяйства действовало более 1,4 тысячи кредитных соглашений общим объемом свыше 200 миллиардов рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 миллиардов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородец подшофе угрожал убийством пожилой матери
На Белгородскую область надвигаются дожди и грозы
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
За сутки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах
Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери
В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…
Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны
В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд
В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»