В Белгородской области из-за разведенного в поле костра выгорел целый гектар травы

Сообщение о том, что в хуторе Новые Лозы горит сухая трава, поступило в службу спасения во втором часу дня 7 апреля. Огонь полыхал на площади в один гектар. Бороться с пламенем пришлось сотрудникам трех пожарно-спасательных частей, а также добровольцам. Пока они тушили пожар, полицейские искали виновников происшествия. Участковому уполномоченному удалось выяснить, кто устроил пожар в поле. К случившемуся оказались причастны 32-летний житель одного из сел Яковлевского городского округа и 45-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

- По предварительным данным, приятели решили развести костер, чтобы пожарить шашлык. Мужчины не заметили, как огонь перекинулся на сухую траву, а затем на камыш. Самостоятельно потушить пламя они не смогли и скрылись с места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в территориальные отдел полиции. В результате в отношении них составили целый ряд административных материалов. Служба охраны окружающей среды – за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира, а сотрудники МЧС – за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, один из мужчин привлечен полицейскими к ответственности за распитие спиртного в неположенном месте.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминают - поджог сухой травы опасен для человека и губителен для почвы, да еще и грозит штрафом. Огонь губит на своем пути все, что ожило с наступлением весны. Особенно опасно, когда такой пожар возникает вблизи дачного или жилого массива.

- В регионе уже зарегистрирован случай, когда пламя с камыша перекинулось на дачный дом. 29 марта в селе Нижний Ольшанец горел камыш на площади 5 гектар, в результате пожара огонь перекинулся на дачный домик и уничтожил его, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве отмечают, что ландшафтные пожары начинаются, как только снег сходит с земли. Такие вызовы поступают постоянно. Ежедневно подразделения пожарной охраны более 25 раз выезжают тушить сухостой. На сегодняшний день в области нет ни одной пожарной части, в которой техника находилась бы более часа.

- В регионе уже зарегистрировано 518 случаев горения сухой растительности и нарушений требований пожарной безопасности, составлено 492 протокола об административных правонарушениях. Только за прошедшие сутки было зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров на площади более 30,5 га, - сообщают спасатели.

Удалось установить без малого тридцать виновников ландшафтных пожаров. Им придется заплатить штрафы на общую сумму 58 тысяч рублей. Помимо этого, свыше четырехсот человек наказаны за несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигании мусора. Им в общей сложности выписали штрафов на суммы более двухсот тысяч рублей.