2020-04-09T12:33:17+03:00
Экономика

ВТБ и «Метр квадратный» обеспечат онлайн-расчеты при покупке жилья

Банк и экосистема недвижимости «Метр квадратный», входящая в группу ВТБ, предлагают новый онлайн-сервис для покупки квартир
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Клиенты смогут оплатить приобретение жилого объекта без посещения банка и офиса застройщика, полностью в цифровом формате. Росреестр зарегистрирует сделку в электронном виде. Услуга доступна для всех регионов России.

Сервис безопасных расчетов – бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву для сделок с договорами долевого участия. После его подписания покупатель квартиры переводит застройщику средства онлайн, не посещая при этом офис банка или продавца жилого помещения. Перевод возможен как через онлайн-сервис любого банка, так и по пластиковой карте. Новая услуга позволяет проводить сделки с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных средств. Застройщик получает деньги на расчетный счет сразу после регистрации ДДУ, в случае проектного финансирования - на счет эскроу покупателя недвижимости.

«Метр квадратный» обеспечивает подключение застройщиков к новому сервису в максимально короткие сроки – за один день. Партнеру системы останется только внести в договор долевого участия клиента новый способ расчета за недвижимость. Для подключения к сервису безопасных расчетов застройщику достаточно оформить заявку по телефону 8 (495) 103-93-09, после чего доступ к услуге будет открыт.

- В условиях, когда из-за коронавируса необходимо сократить личные контакты и посещение офисов, мы предлагаем удобный и безопасный сервис для моментальной оплаты покупки квартиры. Клиенту необходимо только подписать договор с застройщиком, что у многих уже давно можно сделать удаленно, после чего деньги поступят на счет, – комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы «Метр квадратный», входящей в состав ПАО Банк ВТБ. – Мы понимаем, как сейчас важно поддерживать продажи недвижимости с помощью онлайн-сервисов и предлагаем услуги, которые помогут не только розничным клиентам, но и профессионалам рынка – застройщикам, риелторам и другим игрокам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За суки на дорогах Белгородской области погибли водитель и пешеход
В Белгороде пообещали увеличить количество автобусов и групп в детсадах
Белгородского папашу отправили на исправительные работы за безответственное отношение к дочери
В Белгородской области за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, но…
Старооскольским оперативникам удалось задержать кладбищенских воров
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
У энергетиков на контроле электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны
В Белгородской области росгвардейцы задержали 29-летнего вора с поличным
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Лебединском ГОКе поставлен производственный рекорд
В парках Белгорода высаживают деревья и кустарники
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»