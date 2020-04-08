ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний

В пилотном режиме планируется, в частности, запустить курсы по креативному мышлению в бизнесе, переговорам, финансовому и управленческому учету, по внедрению digital-инноваций, а также обучающие IT-симуляторы с элементами онлайн-квеста и VR-технологий.

Запуск пилотных онлайн-курсов станет частью обновленной стратегии развития Высшей школы менеджмента, активное участие в разработке которой принимает команда экспертов Банка. Школа на новом этапе развития придает особое значение расширению программ дополнительного профессионального образования.

- Сфера образования одной из первых в России столкнулась с необходимостью экстренно перевести всю деятельность в онлайн-формат. ВШМ при поддержке ВТБ за три дня полностью перешла в дистанционный режим работы. Многие из решений, экстренно внедряемых в текущей кризисной ситуации, станут эффективными инструментами и после окончания пандемии. Этот технологический рывок позволит обеспечить доступ к тому уникальному образовательному контенту, который формируется благодаря комбинации фундаментальных знаний профессорско-преподавательского состава Бизнес-школы и практического опыта команды банка, а также других попечителей, - отметила заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО), директор Высшей школы менеджмента Санкт-петербургского государственного университета Ольга Дергунова.

Планируется реализовать в пилотном режиме:

- более 10 дистанционных видеокурсов: по креативному мышлению в бизнесе, финансовому и управленческому учету, управлению талантами, переговорам, архитектуре предприятий и др.

- обучение региональных сотрудников: онлайн-курс для вновь назначенных менеджеров. Программа разработана с учетом всех потребностей компании и рассчитанный на 2 месяца. Курс будет включать теорию, практическую работу на основе кейс-метода, а также финальный ассесмент сотрудников.

- корпоративные программы: направлены на обучение среднего менеджмента digital-компетенциям, инструментам внедрения инноваций, и др.

- IT-симулятор для обучения и оценки компетенций линейных менеджеров: построен по принципу онлайн-квеста или VR-симулятора, в основе – реальные бизнес-кейсы из практики компаний-партнеров ВШМ.

Эксперты Банка ВТБ выступят основными партнерами ВШМ по формированию этих образовательных продуктов. Участие в разработке и тестировании «пилотов» также примут АФК Система, Транснефть, МегаФон, L’Oreal, Сибур, Теле2, Банк России и другие попечители Бизнес-Школы.

Применение принципа Life Long Learning, использование современных технологий и фокус на кастомизированных программах обучения - ключевые элементы обновленной стратегии Школы. Предполагается, что новая стратегия будет представлена на утверждение ее Попечительскому совету в июне текущего года.

Справка КП

ВШМ СПбГУ - ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-петербургского государственного университета, одного из старейших классических университетов, крупнейшего центра науки, образования и культуры в России. Школа устойчиво входит в число 50 лучших бизнес-школ Европы, является признанным центром научных исследований и обучения в области менеджмента. Банк ВТБ входит в Попечительский совет ВШМ СПбГУ.