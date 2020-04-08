Что смотрят те, кто остался дома

Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за вторую неделю (30 марта – 5 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериального контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает динамично увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

При этом прослеживаются определенные тенденции в потреблении контента. Прежде всего, в рейтинг лидеров просмотров впервые попали новые категории — «Фитнес» и «Школьные уроки». Одновременно общее количество просмотров всех видов контента за неделю увеличилось на 23%.

Категория «Мультфильмы» стала самой популярной среди клиентов, пользующихся сервисом на телевизорах с ТВ-приставкой Wink. А вот у клиентов, которые смотрят Wink в приложении на планшетах, смартфонах и Smart TV, наибольшей популярностью пользуются новинки российского и зарубежного кино, а также сериалы из каталога HBO (например, в рейтинг вошла «Игра престолов»).

Фильм «Лед-2» доступен в видеосервисе Wink на эксклюзивных условиях со 2 апреля и сразу же занял первую строчку по просмотрам в топ-5 российского кино.

*В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Топ-5 российского кино:

1 (-). «Лед 2»;

2 (-). «Союз спасения»;

3 (-). «Отель Белград»;

4 (1). «Вторжение» (2019);

5 (2). «Холоп».

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). «Корни»;

2 (3). «Филатов»;

3 (2). «Содержанки»;

4 (-). Раздел «Лицей. Школьная программа» (онлайн уроки для 5–11 классов);

5 (-). Раздел «Онлайн-тренировки. UFC GYM».

Топ-5 мультфильмов:

1 (1). «Маша и Медведь»;

2 (-). «Щенячий патруль»;

3 (-). «Губка Боб квадратные штаны»;

4 (-). «Босс-молокосос»;

5 (2). «Холодное сердце-2».

Топ-5 зарубежного кино:

1 (2). «Заражение»;

2 (-). «Джентльмены»;

3 (1). «Бладшот»;

4 (-). «Джон Уик 3»;

5 (5). «Паразиты».

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (-). «Ходячие мертвецы»;

2 (3). «Друзья»;

3 (-). «Игра престолов»;

4 (-). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей);

5 (-). «Мир Дикого Запада».