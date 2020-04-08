Что смотрят те, кто остался дома
Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за вторую неделю (30 марта – 5 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериального контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает динамично увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.
При этом прослеживаются определенные тенденции в потреблении контента. Прежде всего, в рейтинг лидеров просмотров впервые попали новые категории — «Фитнес» и «Школьные уроки». Одновременно общее количество просмотров всех видов контента за неделю увеличилось на 23%.
Категория «Мультфильмы» стала самой популярной среди клиентов, пользующихся сервисом на телевизорах с ТВ-приставкой Wink. А вот у клиентов, которые смотрят Wink в приложении на планшетах, смартфонах и Smart TV, наибольшей популярностью пользуются новинки российского и зарубежного кино, а также сериалы из каталога HBO (например, в рейтинг вошла «Игра престолов»).
Фильм «Лед-2» доступен в видеосервисе Wink на эксклюзивных условиях со 2 апреля и сразу же занял первую строчку по просмотрам в топ-5 российского кино.
*В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.
Топ-5 российского кино:
1 (-). «Лед 2»;
2 (-). «Союз спасения»;
3 (-). «Отель Белград»;
4 (1). «Вторжение» (2019);
5 (2). «Холоп».
Топ-5 российских сериалов:
1 (1). «Корни»;
2 (3). «Филатов»;
3 (2). «Содержанки»;
4 (-). Раздел «Лицей. Школьная программа» (онлайн уроки для 5–11 классов);
5 (-). Раздел «Онлайн-тренировки. UFC GYM».
Топ-5 мультфильмов:
1 (1). «Маша и Медведь»;
2 (-). «Щенячий патруль»;
3 (-). «Губка Боб квадратные штаны»;
4 (-). «Босс-молокосос»;
5 (2). «Холодное сердце-2».
Топ-5 зарубежного кино:
1 (2). «Заражение»;
2 (-). «Джентльмены»;
3 (1). «Бладшот»;
4 (-). «Джон Уик 3»;
5 (5). «Паразиты».
Топ-5 зарубежных сериалов:
1 (-). «Ходячие мертвецы»;
2 (3). «Друзья»;
3 (-). «Игра престолов»;
4 (-). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей);
5 (-). «Мир Дикого Запада».