Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже

Теперь клиенты ВТБ смогут покупать и продавать на валютном рынке Московской биржи китайские юани, английские фунты стерлингов и швейцарские франки за российские рубли. Ранее для таких сделок были доступны только американские доллары и евро. Расширение перечня инструментов сделает операции с валютами более выгодными и увеличит перечень инвестиционных возможностей для клиентов банка.

Обмен валюты напрямую на Московской бирже является более выгодным и доступен онлайн в один клик через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции и личный кабинет на сайте брокера. Визита в отделение банка не требуется, что особенно актуально в условиях режима самоизоляции.

Комиссии за покупку или продажу минимальны. На базовом тарифе «Мой онлайн» брокерская комиссия составит всего 0,05% от суммы сделки, а комиссия биржи — от 1% за операцию. Вывод средств после обмена валюты — бесплатный для сумм до 300 000 рублей в месяц, свыше — 0,2%. Приобретение валюты дает возможность получить инвестиционный доход за счет изменения курсов в дальнейшем, а также делает покупку иностранных ценных бумаг более простой и выгодной.

- Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и расширяем перечень инструментов, к которым даем доступ нашим клиентам. Сейчас, когда все операции уходят в онлайн, предоставление прямого доступа для операций с валютами напрямую на бирже – особенно актуально. Быть лучшим партнером в решении любых финансовых задач наших клиентов – наша стратегическая задача, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ПАО Банк ВТБ.