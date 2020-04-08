Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн

Для получения необходимых услуг нужно воспользоваться дистанционными сервисами компаний. Как показывает практика, их популярность у потребителей стабильно растет. Из 23,7 тысяч обращений, принятых «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в последнюю неделю марта, более 20 тысяч были направлены с помощью интерактивных сервисов и поступили через Контакт-Центр.

- Электроэнергетика – один из базовых компонентов системы жизнеобеспечения населения. Поэтому в условиях введенного на период осложненной эпидемиологической обстановки ограничения на социальную активность мы считаем принципиально важным постоянно оставаться с потребителями на прямой связи. Обеспечивать им все условия для того, чтобы без каких-либо ограничений пользоваться всеми нашими услугами, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В личном кабинете на сайте компании http://www.mrsk-1.ru и портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/ можно направить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. Для этого необходимо зарегистрироваться, указав категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль. После активации - добавить объект подключения и заполнить специальную форму заявки, выбрав нужный тип подключения (новое, временное, увеличение мощности), основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов. После отправки заявка поступает в работу.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Также в личном кабинете обеспечена возможность предварительного расчета платы за технологическое присоединение, интерактивного подписания документов электронной подписью, онлайн-оплаты договора через интернет-эквайринг, Сбербанк-онлайн.

Помимо техприсоединения, потребители могут дистанционно оформить заявку на другие сервисы. На сайте компании http://www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям» можно подать заявку на установку или замену счетчика электроэнергии, сопровождение техприсоединения, увеличение мощности, иные услуги, задать вопрос или оставить обращение, касающееся качества электроснабжения.

Самостоятельно узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения также можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении», либо направив текстовое сообщение на номер +7 (915) 38-000-38 приложение Viber.

Круглосуточно для потребителей работает прямая линия «Россети Центр» — единый многоканальный телефон 8-800-5050-115 (звонок бесплатный), короткий номер 13-50.