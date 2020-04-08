ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом

Банк расширяет число потенциальных ее участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

В зависимости от типа кредита установлены следующие максимальные суммы первоначального займа:

· По ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей, в других регионах – 3 миллиона. Старт приема заявок – 20 апреля.

· По кредитам наличными: до 2 миллионов рублей. Старт приема заявок – 9 апреля.

· По автокредитам: до 1,5 миллиона рублей. Старт приема заявок – 8 апреля.

· Всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня.

- Мы понимаем, что часть наших клиентов оказалась в очень сложном финансовом положении. Решение о внедрении кредитных каникул в рамках 106ФЗ стало своевременным и важным шагом, который упростит значительному числу заемщиков исполнение их долговых обязательств, – комментирует заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Анатолий Печатников. – Со своей стороны мы видим возможность расширить их число за счет увеличения стартовой суммы кредита. Это благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля. Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме.

Для получения отсрочки заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.