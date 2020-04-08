«Открытие Research»: пандемия COVID-19 может привести к снижению цен на жилье

В условиях введенного в России режима продления нерабочего времени до 30 апреля 2020 года включительно и карантинных режимов из-за пандемии коронавируса, застройщики закрывают офисы продаж и переходят на онлайн консультации и сделки.

По мнению экспертов аналитического управления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в текущих условиях рынок недвижимости будет находиться под давлением снижения покупательской способности населения на фоне экономических последствий пандемии. Карантинные меры снизят посещаемость объектов и количество сделок на рынке недвижимости.

Кроме того, ажиотаж 2018-2019 годов при переходе на новые правила работы (эскроу-счета) реализовал отложенный спрос, а новый еще не успел сформироваться в достаточном объеме, чтобы оказать значимый эффект на рынок в текущей ситуации.

Поддерживающим рынок недвижимости и ипотеки фактором может выступить стимулирование спроса застройщиками и государством через субсидирование ипотеки, льготные кредиты, рассрочки и другие меры.

Аналитики «Открытие Research» подготовили базовый и стрессовый сценарии развития ситуации на рынке недвижимости и ипотеки в 2020 году на фоне пандемии. В каждом из сценариев закладывается нынешняя продолжительность российских мер самоизоляции—один месяц, без их дальнейшего продления. В обоих сценариях карантинные меры сведут к минимуму объем сделок в период карантина в течение месяца. По завершении карантина спрос начнет восстанавливаться в зависимости от реализованного сценария. Отличие сценариев заключается в степени влияния карантинных мер на экономику. Если в базовом сценарии предполагается достаточно быстрое восстановление деловой активности и спроса, то в стрессовом заложен фактор вынужденных отпусков за свой счет и увеличение уровня безработицы.

В базовом сценарии на этапе восстановления после карантина можно ожидать средних темпов роста продаж. При таком развитии событий цены на жилье в столице в 2020 году могут упасть на 5-10%, а в целом по России падение может составить до 5%. Рынок ипотеки в этой ситуации может показать снижение выдачи на 20% по сравнению с 2019 годом

В стрессовом сценарии после завершения месяца карантина понадобится еще два месяца на возвращение страны к нормальной жизни. В этот период можно также ждать минимального количества сделок с жильем. Потом продажи будут расти низкими темпами, а цены по итогам года в Москве упадут на 10-15% относительно предыдущего года, а в РФ на 5-10%. Выдача ипотеки в этом сценарии может сократиться на 40%.

В обоих сценариях речь идет о ценах сделок, а не о ценах экспонируемых объектов. Снижение цен при этом будет не прямое, а через маркетинговые акции и скидки. Больший процент дисконта на цены в Москве объясняется высокой маржинальностью локального рынка, что дает больше гибкости в ценовой политике.