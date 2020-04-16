2020-04-16T00:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 апреля 2020: Заболевший COVID-19 слишком поздно обратился за помощью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 16 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 апреля 2020: Заболевший COVID-19 слишком поздно обратился за помощью.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 апреля 2020: Заболевший COVID-19 слишком поздно обратился за помощью.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Белгородской области вчера утром сайт Стопкороновирус.рф. опубликовал новые данные, где указывалось, что за сутки в Белгородской области выявлено только 4 заболевших. Увы, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения короновирусной инфекции, которое проходило днем в этот же день, данные были уточнены. И выяснилось, что всего за минувшие сутки в регионе зафиксировали 18 новых случаев заболевания COVID-19. Департамент здравоохранения также подробно информировал о втором умершем.

56-летний мужчина заболел 25 марта, а обратился в больницу только 3 апреля

Житель Вейделевского района заболел 25 марта. Находился дома. При этом температура у него доходила до 40 градусов. В Вейделевскую ЦРБ обратился только 3 апреля. Там его обследовали врачи и, сделав рентген, выявили пневмонию. Пациента тут же госпитализировали в ЦРБ и взяли мазок на коронавирус.

До 6 апреля мужчина находился на стационарном лечении с диагнозом «Пневмония». Осложняли течение заболевания сахарный диабет второго типа и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

6 апреля состояние больного ухудшилось и его перевели на масочную респираторную поддержку. В таком состоянии мужчину доставили в областную инфекционную больницу. Там его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ.

14 апреля во второй половине дня состояние пациента резко ухудшилось, развивалась полиорганная недостаточность. К сожалению, несмотря на все усилия медработников и врачей, больного спасти не удалось.

Заболевший не выезжал за рубеж. Выяснилось, что незадолго до болезни он общался с гостем из Москвы.

Медики настоятельно рекомендуют соблюдать санитарно-гигиенические требования

Белгородские медики напоминают, что любое пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями может привести к заболеванию. И убедительно просят всех белгородцев быть предельно осторожными. Тем, кто продолжает нерабочий режим, а также людям старшего возраста настоятельно рекомендуют не покидать свои дома и выходить на улицу только в крайних случаях. Те же, кто работает, должны строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. Они просты, но, как показал опыт других стран, эффективны — необходимо носить маски, перчатки, сохранять социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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