2020-04-14T23:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 апреля 2020: На основных магистралях силовики усилили посты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 15 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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На основных магистралях региона силовики усилили посты. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.На основных магистралях региона силовики усилили посты. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Главное на сегодня в регионе: сотрудники Росгвардии совместно правоохранительными органами усилили контроль за въезжающими на территорию Белгородской области; все три теста на COVID-19 будут делать в области; на поддержку медработников направят более 120 миллионов рублей.

Силовики просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам

На основных магистралях Белгородской области сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии усилили мобильные посты ГИБДД и Роспотребнадзора. Они информируют автовладельцев о эпидемиологической обстановке в регионе, рекомендуют оставаться в местах проживания, а также просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как все они преследуют единственную цель – сохранить жизнь и здоровье граждан.

Отметим, что личный состав Управления Росгвардии по Белгородской области, заступающий на службу, использует индивидуальные средства защиты. Кроме этого проводится дезинфекция служебного автотранспорта.

Все тесты на COVID-19 теперь будут делать в области

Как рассказала сегодня первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, по согласованию с Роспотребнадзором утвержден новый регламент работы с анализами на новую коронавирусную инфекцию. Если раньше биоматериал после проведения местного анализа направляли для подтверждения в Противочумный институт Москвы, то теперь туда будут отправлять анализы только в экстренных, особых случаях, требующих детальной проверки.

С 14 апреля все необходимые тесты будут производиться в Белгородской области. С технической стороны все готово к новому режиму работы, лаборатория получила достаточный комплект тестов и необходимого материала.

Подчеркнем, что такое решение принимают многие регионы. Новый регламент позволяет оперативно выявлять результат анализа и работать с ним, увеличивает санитарную безопасность в виду отсутствия транспортировки биоматериала.

На поддержку медработников области направят более 120 миллионов рублей

Выплаты коснутся, как медиков первичного звена, так и сотрудников, кто непосредственно работает с зараженными коронавирусом пациентами, отметила на совещании губернатора с членами правительства вице-губернатор по здравоохранению и образованию Наталия Зубарева.

Регион получил выделенные правительством РФ из федерального бюджета 59,7 миллионов рублей. Они предназначены для стимулирующих выплат медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Речь идет о медиках, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусом больными и группами риска. Эти доплаты предназначены для 4,5 тысяч медиков, в том числе работников амбулаторного звена. Выплаты получат младший медперсонал и семейные врачи, те, кто работает с сидящими дома на карантине больными с температурой, а также в контакте с заболевшими и прочие.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин 12 апреля подписал распоряжение правительства РФ № 976 о распределении между регионами 41,7 миллиардов рублей на выплаты медработникам, которые непосредственно работают в учреждениях инфекционного профиля с больными COVID-19. Белгородской области выделили 66,3 миллионов рублей. Эти деньги распределят между теми медиками, кто будет обслуживать создаваемые для больных коронавирусной инфекцией 774 койки в больницах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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