2020-04-07T23:47:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 апреля 2020: Москвичей стали опасаться даже родственники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 8 апреля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 апреля 2020: Москвичей стали опасаться даже родственники.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 апреля 2020: Москвичей стали опасаться даже родственники.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Еще двое белгородцев заболели COVID-19 после визита гостя из столицы, в том числе 9-летний ребенок. Врачи до сих пор расходятся во мнении, как короновирус выбирает свою «жертву». И пока они спорят, двери домов и квартир закрываются, и не в переносном смысле этого слова, перед носом не только у гостей, но и родственников из столицы. Кто и как болеет, а также можно ли, а главное, нужно ли, торопиться всем со сдачей теста на COVID-19, узнавала «КП».

С московским гостей контактировали 10 человек, заболело четверо

Накануне в регионе подтвердились анализы двух человек, в том числе одного ребенка, которые заболели COVID-19 после визита гостя из столицы. Как говорилось на заседании оперативного штаба, москвич приезжал к двум родственным семьям, контактировали с ним 10 человек, инфицирование четырех подтверждено. При этом у остальных членов семьи тест на вирус дал отрицательный результат.

Сам московский гость после контактов в Белгороде вернулся в столицу, где сегодня находится под наблюдением врачей.

Вейделевка отрыла счет

В Вейделевке подтвержден первый случай заболевания COVID-19 у пациентки, которая поступила в районную больницу с диагнозом «пневмония». Ранее ее и контактную группу перевели в стационар в Ровеньскую ЦРБ (отделение в Вейделевке закрыли на дезобработку).

Сейчас инфицированная переведена в профильное специализированное отделение в Старый Оскол. На наличие инфекции проверили всех контактных врачей и других пациентов. С больной контактировали шесть пациентов, тест на COVID-19 у них отрицательный. Четверо выписались и долечиваются дома на самоизоляции, двое остались в больнице с диагнозом «пневмония».

Четыре врача, которые контактировали с заболевшей, также сдали анализы на коронавирус. Трое ушло домой на самоизоляцию, а четвертый медицинский работник находится в обсервации в Ровеньской ЦРБ, потому что не имеет условий для домашней самоизоляции.

В Белгороде прорабатывают возможность сдать платный тест на COVID-19 каждым желающим

Как сообщила первый заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, на данный момент у региона нет необходимости для такой масштабной диагностики. Объяснила она это тем, что эпидемиологическая обстановка по уровню заболеваемости относительно благополучна. К тому же для проведения такого анализа нужны: специальная лаборатория (на данный момент их всего две, и они в круглосуточном режиме заняты проведением обязательных бесплатных анализов заболевших и контактных с ними лиц); профильные специалисты, умеющие работать с данным видом анализов (число таких специалистов ограничено, и все они работают в круглосуточном режиме в указанных выше лабораториях).

В то же время региональный департамент здравоохранения прорабатывает возможность привлечения сетевых коммерческих лабораторий, в которых можно будет сделать платный анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
В Белгородской области резко участились случаи ландшафтных пожаров
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне
В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека
Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец
Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом