Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 апреля 2020: Москвичей стали опасаться даже родственники

Еще двое белгородцев заболели COVID-19 после визита гостя из столицы, в том числе 9-летний ребенок. Врачи до сих пор расходятся во мнении, как короновирус выбирает свою «жертву». И пока они спорят, двери домов и квартир закрываются, и не в переносном смысле этого слова, перед носом не только у гостей, но и родственников из столицы. Кто и как болеет, а также можно ли, а главное, нужно ли, торопиться всем со сдачей теста на COVID-19, узнавала «КП».

С московским гостей контактировали 10 человек, заболело четверо

Накануне в регионе подтвердились анализы двух человек, в том числе одного ребенка, которые заболели COVID-19 после визита гостя из столицы. Как говорилось на заседании оперативного штаба, москвич приезжал к двум родственным семьям, контактировали с ним 10 человек, инфицирование четырех подтверждено. При этом у остальных членов семьи тест на вирус дал отрицательный результат.

Сам московский гость после контактов в Белгороде вернулся в столицу, где сегодня находится под наблюдением врачей.

Вейделевка отрыла счет

В Вейделевке подтвержден первый случай заболевания COVID-19 у пациентки, которая поступила в районную больницу с диагнозом «пневмония». Ранее ее и контактную группу перевели в стационар в Ровеньскую ЦРБ (отделение в Вейделевке закрыли на дезобработку).

Сейчас инфицированная переведена в профильное специализированное отделение в Старый Оскол. На наличие инфекции проверили всех контактных врачей и других пациентов. С больной контактировали шесть пациентов, тест на COVID-19 у них отрицательный. Четверо выписались и долечиваются дома на самоизоляции, двое остались в больнице с диагнозом «пневмония».

Четыре врача, которые контактировали с заболевшей, также сдали анализы на коронавирус. Трое ушло домой на самоизоляцию, а четвертый медицинский работник находится в обсервации в Ровеньской ЦРБ, потому что не имеет условий для домашней самоизоляции.

В Белгороде прорабатывают возможность сдать платный тест на COVID-19 каждым желающим

Как сообщила первый заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, на данный момент у региона нет необходимости для такой масштабной диагностики. Объяснила она это тем, что эпидемиологическая обстановка по уровню заболеваемости относительно благополучна. К тому же для проведения такого анализа нужны: специальная лаборатория (на данный момент их всего две, и они в круглосуточном режиме заняты проведением обязательных бесплатных анализов заболевших и контактных с ними лиц); профильные специалисты, умеющие работать с данным видом анализов (число таких специалистов ограничено, и все они работают в круглосуточном режиме в указанных выше лабораториях).

В то же время региональный департамент здравоохранения прорабатывает возможность привлечения сетевых коммерческих лабораторий, в которых можно будет сделать платный анализ.