«Открытие» начнет выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты

Банк «Открытие» подписал соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ об участии в программе кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой ставке на зарплату.

Программа льготного кредитования предпринимателей на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости реализуется совместно Банком России, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ в рамках комплекса мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее чувствительных к кризису отраслей. На реализацию программы правительство выделило 150 миллиардов рублей.

Поручительство ВЭБ РФ обеспечивает 75% задолженности по кредитам, выдаваемым банком «Открытие» в рамках программы.

Предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам. Срок действия льготной ставки по кредиту в размере 0% составит до 6 месяцев.

Надия Черкасова, заместитель президента - председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подчеркивает:

- Программа льготного кредитования предпринимателей – важная инициатива. В России в малом и среднем бизнесе занято более 15 млн человек. Адресная поддержка в этом направлении позволит стабилизировать текущую ситуацию. Банк «Открытие» последовательно помогает бизнесу: мы первыми на рынке предложили кредитные каникулы, отменили абонентскую плату, комиссии на основных пакетах РКО и комиссию за выдачу денег в кассе. Участие в этой программе позволит реализовать широкий комплекс мер поддержки предпринимателей.

- В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ вчера выдал поручительство в пользу банка «Открытие». Коммерческие банки - наши надежные партнеры, и мы в очередной раз объединяем наши усилия для поддержки малого бизнеса. Поручительство выдано на 10 млрд рублей. Средства пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 миллиардов рублей, - пояснил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.