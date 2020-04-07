2020-04-07T12:10:55+03:00
Общество

Для тех, кто дома: Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента

За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения
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Цифровой видеосервис «Ростелекома» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок отрытого доступа к нему до конца апреля. За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки; кулинарные курсы; уроки школьной программы; видео-путешествия и экскурсии; спектакли, музеи, концерты.

С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

- Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

- Потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тысяч в день. Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы “Ария”, который в это время вошел в ТОП-5 по ТВ-смотрению, — добавила Диана Самошкина.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink бесплатно доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве. Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.

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